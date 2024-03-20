燒肉吃到飽好划算？當過店員的他爆料 「4品項再也不敢點」

許多人愛吃燒肉，坊間也有許多不同類型的燒肉餐廳，其中不少以吃到飽方式經營。有的肉品較貴，價格也比較高昂，但也有走低價路線，讓消費者感覺相當划算的業者。不過一位曾在日本燒肉連鎖店工作過，化名村田的員工，卻表示吃到飽燒肉店內有幾樣食材，讓他覺得處理過程有疑慮，是不太敢吃的品項。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，第一個村田不敢吃的東西，是「壺醃五花肉」。雖然這是將肉品事先放到壺裡醃製，讓肉能夠更入味的餐點，但是該店家常拿來做壺醃的肉，其實都是本來處理過程中因為切壞了，或是品質較差等理由，沒辦法一般出餐的肉品，平常內場員工也常說「這個拿去丟壺裡吧」。村田認為或許有店家好好地料理壺醃五花肉，但他自己刻板印象太深，已經沒辦法接受了。

至於第二個不敢吃的則是自助吧裡的「每日小菜」。這一樣是由某些緣故無法出餐，越放越久失去新鮮度，或即將超過保存期限的食材，所做成的料理。除了小菜之外，每日湯品也是同個意思。

第三種則是除了燒肉店，在居酒屋也能看到的「XX種類肉品拼盤」。這樣的餐點往往是拿即將超過保存期限，但勉強還行的肉品組成，越是快要過期的東西，就會越優先送到客人手上。不過，如果客人不在意期限的話，倒是沒有什麼其他問題。

最後一種不敢吃的，則是「豬舌頭」。和前述的品質、保存期限等等原因不同，豬舌頭即使沒有這些問題，外觀上也是黏呼呼的，甚至常有客人在點餐之後反映，還以為點到不新鮮的豬舌。因此更別提大量進貨的餐廳內場，容器裡裝著一大堆黏黏的豬舌的樣貌，自然令人倒盡胃口。現在即使到了其他燒肉店用餐，村田也絕對不會去點豬舌頭。