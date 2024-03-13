2女帶球出嫁「共享老公」…婚禮全程3人行 唯獨婚紗照個別拍

「齊人之福」真的羨煞旁人！馬來西亞近日瘋傳1組照片，1名華裔男子實現了「所有男人都夢寐以求」的願望──就是同時迎娶2名老婆，最重要是相處融恰。相中新郎與2名新娘擺酒結婚，包括華裔及非華裔新娘各一；而舉行宣誓等儀式時，新郎都同時握着2名新娘的手「3人行」，看來相當和諧。據報，新郎原來是古晉某著名美食中心哥羅麵攤檔老闆，該面攤常獲外地遊客和當地人光顧。

事件引來網友熱議，不少人留言「恭喜」，「真的不可思議」、「他做到了很多男人想做的事」、「現代韋小寶（金庸武俠小說《鹿鼎記》男主角）」；也有人笑言「男的受得了嗎？」。不過，有網友關注到2名新娘的體型，指2女均腹部微隆，且不時把手放在腹部看似小心保護肚子，紛紛猜測是「帶球出嫁」，即「奉子成婚」，惟因新郎拒絕受訪，消息未能證實。

網上流傳照片見到，婚禮現場布景展示1要3人合照的結婚照，旁邊寫上3名新人名字，其中新郎名字「林順建」放在上方，2名新娘名字「王愛惠」和「DEWI KARTIKA」則分別分在左右兩旁，形成三角形模樣，字體大小相同，無分大細。接待處桌上則擺放2張婚紗照，是新郎分別與2名新娘拍攝。

現場擺放十多圍酒席，不少賓客到場。婚禮進行時，新娘一前一後入場；到宣誓儀式，新郎同時握着2名新娘的手。接下的切結婚蛋糕、敬酒環節，新郎都要2名新娘「3人行」同時進行。從表情見到，新郎、新娘和賓客們都相當開心。

據馬來西亞《中國報》報導，新郎是古晉某著名美食中心的哥羅麵攤檔老闆，該麵檔獲外地遊客和當地人青睞。

事件引來網友熱議，很多人留言「恭喜」，「他做到了很多男人想做的事」、「真的不可思議」、「好羨慕」、「現代韋小寶」、「這個女人很大愛、接受老公有兩個老婆」。也有網友笑言，「一山藏二虎」、「男的受得了嗎？」、「鈔能力唄！」。

亦有網友關注新郎同時與2名女子結婚，是否觸犯了當地「重婚」罪，但有網友指出，結婚擺酒不一定要註冊，「沒註冊就可以了」。另有網友關注相片中新娘把手放在肚上舉動，紛紛猜測是否「奉子成婚」，惟因婚禮中的3位主角均沒有回應外界查詢，故猜測未能證實。

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文章授權轉載自《香港01》