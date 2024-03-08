完成鼠鼠遺願 女子帶寵物鼠骨灰去羅浮宮看畫展

英國一名飼主本來養了一隻倉鼠，倉鼠還活著的時候，她就常常幫牠做縮小版的羅浮宮、白金漢宮、梵谷博物館等知名地標讓牠去玩。2022年倉鼠過世後，飼主決定把倉鼠的骨灰帶著，實際遊覽這些地點，當作完成倉鼠的遺願，讓不少人看了直呼超暖心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，47歲的飼主麗莎（Lisa Murray-Lang）養了倉鼠「屎霸」（Spud）3年多。她從2019年6月開始飼養屎霸，一直到牠2022年過世之前，她們常常在家「環遊世界」。

原來麗莎是想要讓這隻倉鼠成為「文青鼠鼠」，不只牠的名字是按著電影《猜火車》中的角色命名的，麗莎還常常在家用紙板打造各種知名景點。麗莎為屎霸打造的景點，有梵谷博物館、《哈利波特》中的霍格華茲，甚至還有小酒吧，看得出來十分用心。

屎霸感覺也十分有靈性跟藝術天分，麗莎說之前屎霸總會站在她做的博物館迷你畫作前欣賞，因此屎霸過世後，麗莎便決定要帶著牠的骨灰去實際探訪這些地方。

麗莎帶著屎霸的骨灰飛到夏威夷，把大部分的骨灰撒在檀香山，接著把部分的骨灰裝進珠寶盒隨身攜帶。麗莎帶著屎霸去了艾菲爾鐵塔、羅浮宮、白金漢宮和梵谷博物館等知名景點。麗莎說，屎霸雖然已經不在了，但每當摸摸珠寶盒，想起屎霸，她就會再次充滿力量。接下來她打算帶屎霸去哈利波特影城，一探魔法世界。