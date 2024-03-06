罹怪病對水過敏 女子連澡都不能洗直喊超痛苦

美國南卡羅來納州一名女子罹患一種怪病，竟然會對水過敏，每次只要碰到水就會全身搔癢，讓她根本沒辦法洗澡洗頭，因此感到超級困擾。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年22歲的蘿倫（Loren Montefusco）罹患一種叫做水源性蕁麻疹的疾病。水源性蕁麻疹是一種物理性的蕁麻疹，患者接觸到水源時，不管溫度為何都會出現皮膚搔癢或疼痛等症狀。這種皮膚病非常罕見，目前有醫學文獻記載的僅有37例。

蘿倫說自己是在12歲那年發病，後來她的情況越來越嚴重，直到發病兩三年後才就醫治療。蘿倫只要碰到水就會全身發癢，她說那種癢感是從皮膚深處發出來的癢，因此根本也不能靠搔抓緩解。為了讓癢的感覺稍微減輕，她甚至會抓或捏自己的身體，讓自己感到疼痛來分散注意力。

因為對水過敏，她幾乎不能洗澡，不管洗澡洗得多快，只要碰到水她的皮膚就會搔癢疼痛，而且離開水後遇到冷空氣時，搔癢和疼痛感還會更劇烈。為了避免搔癢疼痛，她大多時候都用乾洗髮粉洗頭，或用濕紙巾快速擦澡。

這種疾病帶來的不只是身體上的不舒服，也讓她心裡覺得很難受，因為不能好好洗澡讓她覺得很噁心。不過幸好蘿倫透過社群媒體找到其他病友，至少在這個群體中獲得了心理支持。