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父母拿冰毒水沖奶餵1歲嬰！祖母覺得不妥揭離譜原因 父母涉虐兒被捕

香港01／ 撰文：喬納森
男嬰母親曾說誤將丈夫混有冰毒的液體，拿來沖泡奶粉給兒子喝。（網上圖片）
男嬰母親曾說誤將丈夫混有冰毒的液體，拿來沖泡奶粉給兒子喝。（網上圖片）

馬來西亞發生毒奶餵嬰事件。一對吸毒過後正發作的父母，誤將混有冰毒的水當開水沖奶餵給1歲兒子。祖母發現男嬰哭鬧不停，且出現過動現象，一問之下，男嬰母親稱受幻覺影響，誤將丈夫的冰毒當水用來沖奶，男嬰隨即被送往醫院，情況穩定。警方接報拘捕男嬰父母，扣押候審，案件以疏忽照顧孩子方向調查。

綜合外媒報道，事發於2月19日，居於雪州美丹花園（Taman Medan）的1對夫妻，吸完毒後正在發作期間，見1歲兒子因飢餓而哭鬧，誤將混有冰毒的液體拿來沖奶，讓兒子喝下冰毒奶。

其後夫婦將兒子帶到居於史里肯邦安的祖母家中，祖母照顧男嬰時發現他不斷哭鬧，且出現過動等情況，一問之下，男嬰母親表示誤將丈夫混有冰毒的液體，拿來沖泡奶粉給兒子喝。

祖母十分擔心男嬰情況，於是抱着男嬰到醫院求診，院方知悉情況後，替男嬰治療，現時情況穩定。院方亦立即向警方通報事件，警方拘捕男嬰父母，兩人進行尿液檢驗後均呈現陽性反應，目前正被警方扣押，並循虐兒案方向調查。

警方替男嬰父母進行尿液檢驗，兩人均呈陽性反應，警方將兩人扣押。（網上圖片）
警方替男嬰父母進行尿液檢驗，兩人均呈陽性反應，警方將兩人扣押。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 分手 父母 馬來西亞

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