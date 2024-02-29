影／恐怖畫面曝！直升機失控轉5圈墜落 機上6人竟奇蹟生還

哥倫比亞於本（2）月26日驚傳墜機意外，一架從麥德林市（Medellín）起飛的觀光直升機，在途中遇上強風，開始失控在空中旋轉5圈，並直直撞向一棟高樓的屋頂。幸運的是，機上6人全數生還，而驚悚畫面曝光也引起網友熱議。

據外媒《Daily Mail》報導，位於麥德林市的「Hangar M45 Azotea」餐廳提供直升機觀光的特別服務，顧客只須花費73美金（約新台幣2308元）就能從恩里克奧拉亞埃雷拉機場（EOH）出發，一覽整座城市美景，體驗過程共12至15分鐘，結束後還能享用一杯雞尾酒。

報導指出，事發當天該架直升機疑似遇到強風亂流，引擎速度逐漸減慢，而機體更是在空中開始失控旋轉，最後垂直墜落於建築物與電線桿之間，當時機內的一名乘客則絕望的打給家人告別，「爸爸，我遇到墜機意外，現在卡在很高的大樓上，我只想說我愛你！」

幸運的是，當地消防隊一接獲消息，便立刻派出70名消防員趕往現場，協助大家從機內逃出。最終順利的將乘客、機師和副機師救出，6人全數奇蹟生還，其中副駕駛因摔斷腿而緊急送醫。目前當地警方正調查墜機原因，所有的直升機航班也已暫停。