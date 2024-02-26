珠寶盒中不起眼樂高面具 從463元收購價飆升至56萬元落槌

美國賓夕法尼亞州杜波依斯（DuBois）的非營利性倉庫商店裡，一件被販售的珠寶等雜物物品盒中，其中包含了一件樂高機器人的黃金面具。該面具原本由慈善電商交易平台Goodwill以14.95美元（約463元台幣）買下，但該只樂高黃金面具，在上週三(21日)透過公開拍賣，飆升至18101美元（約56萬元台幣）落槌賣出。

根據《英國郵報》報導，該只被稱作「仿生黃金哈烏面具」的樂高積木，一開始在倉庫中被工人發現，根據製造商的資料顯示，當時只生產了30只這樣的14K黃金面具。部分面具在2001年時送給了原製造商的員工，其他則作為比賽的獎品，慈善電商交易平台Goodwill工作人員坦言，一開始發現它時，並無人知道它的價值。

爾後，當工人意識到它是樂高生化戰士(Bionicle)系列中、一款名為「哈烏」(Kanohi Hau)的樂高機器人面具，該款14K的黃金樂高面具，重達26.14克，是當時製作的30件同類面具之一，該製造商甚至表示，樂高生化戰士系列在2001至2010年期間，還推出了其他相關週邊商品，讓發現者決定高達33,000美元（約102萬元台幣）的出價價格拍賣，最終以18101美元（約56萬元台幣）的落槌價賣出。