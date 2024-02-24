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男子挑戰高空彈跳釀悲劇 起跳後疑因「心臟病發」斷氣亡 懸掛半空畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
智利一名23歲男子挑戰高空彈跳，卻在起跳後疑似因心臟病發身亡。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
智利一名23歲男子挑戰高空彈跳，卻在起跳後疑似因心臟病發身亡。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

不少人喜歡追求刺激，熱愛挑戰極限運動，日前智利一名23歲男子與家人一同出遊，期間準備嘗試高空彈跳，不料卻在起跳後離奇斷氣，全身懸掛在半空中一動也不動，經送醫急救後仍宣告不治。而警方據調查初步判定，男子恐因心臟病發作這才導致悲劇發生。

綜合外媒報導，該起事件發生在聖地牙哥郊區的峽谷區，當地時間本周三下午，這名23歲男子與家人一同前往該地挑戰高空彈跳。沒想到男子穿戴好安全裝備，一躍而下後卻離奇斷氣，當場失去意識，懸吊在半空中來回擺盪。

男子家人及一旁的工作人員見狀後，急忙通報消防單位。救難人員趕往現場，將男子從彈力繩上解救下來，送至附近醫院搶救，但男子最終仍不治身亡。經警方初步調查，男子家屬透露死者生前並無疾病史，因此目前已成立專案小組，盼能釐清事件經過及真實死因。

心臟病 智利

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