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影／住五星飯店1個月還包機票食宿 他大讚比租屋更便宜划算

聯合新聞網／ 綜合報導
克爾住的五星級飯店有SPA、游泳池等高級設施。圖擷自每日郵報
克爾住的五星級飯店有SPA、游泳池等高級設施。圖擷自每日郵報

英國一名男子為了節省開銷，意外發現到土耳其住五星級飯店還比英國的房租便宜。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲的克爾（Josh Kerr）近期在TikTok上分享，自己已經到土耳其的飯店住了一個月。他表示，自己只花944英鎊（約37538台幣），就能在五星級飯店住28天，而且這個價格還包含飲料、餐點和來回機票。

克爾表示，他住在曼徹斯特每個月房租就要950英鎊（約37777台幣），跟去土耳其的價錢根本沒差多少。雖然價錢差不多，但在五星級的飯店有SPA、酒吧，而且地點還就在海邊，可以常常去浮潛和衝浪。

@joshkerr0

HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

♬ original sound - Josh Kerr

克爾說自己原本是在住房網上找到另一間度假村，但是那間度假村要到三月才正式營業，因此他才找到現在居住的這家飯店。他表示，自己原本就是做遠端工作，所以即使他人在土耳其也能繼續工作，但生活品質卻大幅提升。

雖然克爾這個月的住宿是和住房網合作的業配，還是讓不少網友躍躍欲試。有網友說自己查看住房網，發現真的只要1000英鎊（約40000台幣）以內，就能到土耳其住飯店一個月。不過也有網友酸說大家都有正職工作，不能像他這樣說飛就飛。

土耳其 房租 飯店

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