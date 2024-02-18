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毛小孩也要吃高檔餐 量身打造食品正夯

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「你家毛小孩犬種、體型為何？」「有對什麼食物過敏嗎？」進入鮮食狗食網站Tuggs後，就會詢問飼主一系列問題，以客製化寵物的餐點。

隨著寵物飼養風氣日漸興盛，美國有超過66%的家庭飼養寵物，願意砸重本在寵物飲食上，更要求飼料與食材都要符合「人用等級」。

寵物吃得比人好

富比士》調查發現，美國擁有寵物的家庭數目正不斷上升，截至2024年，超過6成的家庭有飼養毛小孩，最受歡迎的寵物依序為狗、貓跟魚。同時，飼主也愈來愈願意花錢在寵物身上，每年花在寵物身上的錢約為1300億美金。

數據更指出，「寵物保險」普及度也愈來愈高，截至2022年有超過480萬寵物投保，較2018年增加約125%，意味著當寵物受傷或生病時，能夠獲得更有品質的醫療照護。

BBC》報導，有經濟能力的飼主更在寵物日常飲食上都下了重本，「人用等級」寵物飼料意指符合人類食品法規下生產的寵物食品，如英國品牌Tuggs、Perfect Bowl或Smalls等企業都瞄準著寵物高級飼料的市場。

飼料術語仍缺監管

根據美國寵物產品協會估計，美國人2022年在寵物食品與零食的花費將近581億美金。澳洲阿德萊德大學博士研究員荷姆絲指出，在20世紀時，大多數寵物都是吃人類的廚餘長大，後續開始出現罐頭或乾糧的食品。

當2007年爆發寵物食品含有三聚氰胺汙染的事件後，導致十幾隻寵物死亡，使得人們對商業寵物食品出現不信任感，開始監督飼料的來源與品質，「人用等級」飼料也逐漸受到關注。但荷姆絲也指出，許多寵物食物品牌會使用「人類」、「天然」、「友善」等字句，來吸引消費者購物，但這些術語通常都沒有受到政府監管。

加州獸醫瑪哈尼則表示，雖然與粗磨的狗糧相比，提供犬隻完整天然食材製成的食物，對寵物的健康更有幫助。但「人類等級」是否能提供毛小孩們更完善的營養，目前仍沒有定論。

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