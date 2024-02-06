70歲乾爹老當益壯！櫻花妹下海激戰10次「才知錢難賺」 曝外國男最愛日女1特點

生活不易，被迫賣「藝」？一位28歲的日本女性吉田真帆透露，自己在美國留學時，為了賺取生活費選擇在包養網站尋求乾爹「抖內」，並在留學一年的期間，和形形色色的外國男人見面。不過「下海」之後，她才發現錢沒有想像中好賺，吉田分享了自己和70歲乾爹激戰的「難忘」經驗，並表示在過程中自己「打從心底感到『可怕』」。

根據《日刊SPA!》報導，28歲的日本女性的吉田真帆（化名）表示，自己曾前往美國洛杉磯留學，不過由於美國物價高昂，加上她只有學生簽證、沒有太多工作選擇，為了賺取生活費，吉田只能鋌而走險選擇「下海」。她先是在包養網站註冊、等待配對，最後再討論價格，「行情價」約為250至400美元之間（約新台幣7850至1.5萬元）。

吉田並透露，包養網站上有部分乾爹對亞洲女性情有獨鍾，尤其是日本女性。由於日本女性看起來比實際年齡年輕，「儘管這令人毛骨悚然，但他們對於可以合法的和年幼女性交往感到高興」，「老實說，這點讓我覺得相當噁心」。在下海期間，吉田見過各種類型的外國男人，從個性較為內向的「乾爹」，到年收入破億日元的富豪，和她相處都還算愉快，不過隨著吉田的經驗越來越豐富，也有好幾位乾爹令她印象深刻。

吉田分享了其中一次「難忘」的經驗，曾經有一位70歲乾爹開出480美元（約新台幣1.5萬元）的高價，希望能和她共度春宵，儘管吉田有些為難，但考慮到優渥的酬勞，再加上乾爹的年事稍長，一邊想著「因為是爺爺所以很輕鬆吧」的吉田最後依舊點頭答應，沒想到這位乾爹「老當益壯」，一夜激戰超過10次，累壞的吉田坦言，自己最後選擇假裝睡著，但對方竟自顧自的開始動了起來，「這讓我感到十分驚訝，並打從心底感到『可怕』」。