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丈夫突拿小盒子給驚喜！人妻一開內容物超傻眼 網笑：搞不好比戒指貴
碰到伴侶拿出戒指盒，打開來看到閃耀動人的戒指，這個瞬間總是讓人又驚又喜。然而戒指盒裡頭，其實不一定只能裝戒指。近來有位日本網友，丈夫給她看的戒指盒中，就裝了一個讓人感到意外的東西，引起許多討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nagase_h」近來分享，表示有一次他和丈夫一起共進晚餐。吃到一半，丈夫突然拿出一個戒指盒，讓網友又驚又喜，以為要送她戒指。
結果盒子一打開，裡頭裝的竟然不是戒指，而是一塊菊石的化石。原來這位網友的丈夫，其實是一位古生物學家，也預計在近期出書。他最近剛好買了新的化石，想分享給老婆看看。當他發現老婆注意到時，還跟她說明「仔細看看這裡！是不是有傷痕」，讓老婆哭笑不得。
夫が店でおもむろに箱を取り出したから指輪でもくれるのかと思ったらアンモナイトだった pic.twitter.com/WN4gYuBZq4— 長瀬まぐま (@nagase_h) January 20, 2024
許多網友也紛紛回應「這也太突然了」、「看到菊石簡直笑翻」、「搞不好還比真的戒指貴重」、「但這個沒有要送人吧」、「到底為什麼是菊石啦」、「有感覺到老公的愛就是了」、「其實比戒指還讓人開心耶」、「重點是箱子幹嘛做成跟戒指一樣」、「或許代表著超越時空的愛」。
【本を出版します】— 相場大佑:『アンモナイト学入門』2月8日発売 (@ammo_ammo_ammo) January 10, 2024
恐竜の次くらいに有名であろう化石生物アンモナイトの姿や生態、進化などについて現在までにわかってることをぎゅっとまとめました！長く愛される定番の一冊になれたら嬉しいです。2024年2月8日発売です
アンモナイト学入門: 殻の形から読み解く進化と生態 https://t.co/3kPNDh6QJR pic.twitter.com/Thgx3yXHPZ
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