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父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

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父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA揭崩潰結果：他們有血緣關係

香港01／ 撰文：夏洛特
國外有女生用DNA檢測包幫父母檢驗，結果顯示她的父母有血緣關係。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
國外有女生用DNA檢測包幫父母檢驗，結果顯示她的父母有血緣關係。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

一旦揭穿家庭秘辛，該如何是好？近日國外有女生用朋友送的「趣味禮物DNA檢測包替父母檢驗，結果卻相當不有趣，因為顯示其父母竟然有血緣關係！沒想到父母長得相似不是因為「夫妻相」，而是有血緣關係，一時間無法接受的她只好求助網民，詢問該如何是好。不少網民都認為一旦說出口很可能會破壞家庭關係，故建議她假裝不知道。

該名21歲外國女網民在討論區Reddit上發帖，稱去年聖誕時朋友送了她DNA檢測包作禮物，近日出於好奇，就和哥哥拿出來玩。她除了檢查兄妹倆的DNA外，又替46歲的父親及43歲的母親檢驗。沒想到結果卻令人相當震驚，因為從結果推算，他們的父母應該有血緣關係，「可能是堂兄弟姐妹，或者是阿姨與姨甥、或叔叔與侄女」。

她認為結果有可信度，因為父母外貌相似，且一樣有黑色頭髮、藍色眼睛，又同樣長得高大及有寬闊的肩膀等。而且，父母更聲稱沒有親戚，婚後就一直在現居的小鎮上住，沒有搬過家。不過她也同時提出疑問，因為她與其他兄弟姐妹也沒有任何近親相交引起的遺傳缺陷。

自從知道結果後，樓主與哥哥都沒有告訴其他家庭成員，也卻不知該如何面對父母，未知是否應直接攤牌，「問問他們到底是怎麼回事？或者我要做最壞的打算？又也許他們是孤兒，真的不知道彼此有血緣關係」。

帖文引起國外網民熱議，不少人都建議她不要破壞現時的家庭和諧，既然一家人相處融洽，兄弟姐妹間又沒有出現遺傳缺陷，就不必刻意將結果說出來。亦有網民表示DNA檢測包這種「趣味禮物」可能帶來遺憾，「每年這個時候，你都會看到那些節日DNA檢測包引發家庭鬧劇」、「幾年前有對拍拖多年的情侶也用了（DNA檢測包），他們都是被收養的，以為測試DNA會很有趣。結果發現原來他們是兄妹」。

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文章授權轉載自《香港01》

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