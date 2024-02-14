兩次戀愛都碰到已婚男上司 日女懷疑「難道男人都這樣？」

一般所謂的「外遇」，代表已經和某人結婚締結連理關係了，卻還是感到不滿足，在外頭拈花惹草，背叛自己的伴侶。有位未婚日本女性，過往在交往過程中，就經常碰到這類外遇男性，而讓她也開始懷疑，這是否屬於一種本性。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美惠的34歲女性，過去在學生時期打工時，就曾和上司發生外遇關係。當時已婚狀態的男上司，手上戴著閃閃發光的結婚戒指。本來年輕的美惠，對結婚還沒有什麼太多想像，但看著上司手上的戒指，內心突然燃起了一股鬥爭心。

上司曾對他感慨，說要不是結了婚，否則就是像美惠一樣自由。美惠一時信以為真，然而就在美惠結束打工工作時，卻傳出上司老婆懷孕的消息，讓她發現上司和老婆是不可能離婚的。於是也在辭去工作的同時，結束了這一段感情。

儘管如此，美惠日後就職，卻又和新的已婚職場上司發生關係。就在外遇持續兩年之後，外遇狀況被上司老婆發現。對方要求美惠如果不立刻分手，就會向她索賠慰問金。而透過和上司老婆的交談，美惠也發現上司雖然外遇，但確實也深愛著老婆，讓她不禁感到懷疑，是不是所有已婚的男人，都喜歡在外頭另結新歡。