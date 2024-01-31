快訊

基隆捷運今核定 基市爭取推第2階段八堵至基隆市區

掏空10億爽買勞斯萊斯 台中商銀董座豪奢照曝光

濃霧來襲！桃園能見度不足200米 長榮航、東航重飛落地

影／搶匪持槍搶劫逼男友下跪 女子嚇壞⋯原來是求婚

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了向女友求婚，上演一場「飛車搶劫」戲碼。圖擷自紐約郵報
男子為了向女友求婚，上演一場「飛車搶劫」戲碼。圖擷自紐約郵報

哥倫比亞一名男子為了向女友求婚突發奇想，竟找來一群「搶匪」上演「飛車搶劫」的戲碼，女友嚇得花容失色，後來才知道原來全都是男友精心安排的求婚橋段。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在1月27日，男子開車載女友差點擦撞另一名男子，沒想到這時男子的其他「同夥」突然騎車出現，凶狠的要求男子跟女友下車。

這群搶匪要求男子跟女友下車，其中一名搶匪揮動手中的槍枝，甚至把男子壓在地上跪下。他們要求女子站到男友面前，女子看起來十分害怕擔心。不過下一秒男友卻從口袋中掏出戒指，女子這才知道原來整個過程都是男友求婚安排的橋段。女子嬌羞地打了男友幾下，最後點頭答應求婚，旁邊的「搶匪」則開心的歡呼。

這段影片上傳到社群媒體後吸引不少網友留言，有許多網友不認同這種求婚方式，有人說：「這麼不浪漫的求婚方式她竟然答應了？」也有網友批評這種求婚方式是在煽動暴力行為嗎？不過也有網友認為他們兩人滿意就好，開玩笑地說婚姻本來就是不論生老病死都陪在對方身旁，那「被搶」應該也要列入婚姻誓言中吧。

求婚 搶劫

延伸閱讀

什麼都要拍！沉迷社群惹怒男友媽慘被甩 她發文討拍反被酸：一直拍真的煩

想搭順風車？女大生大雪叫不到車回校 聽司機「這句話」憂車資肉償嚇壞

男持「46年前門票」成功進入迪士尼 網對比今昔票價傻眼：漲太多

尷尬！情侶邀3P激戰中途吵架分手 正妹夾中間後續更崩潰

相關新聞

影／搶匪持槍搶劫逼男友下跪 女子嚇壞⋯原來是求婚

哥倫比亞一名男子為了向女友求婚突發奇想，竟找來一群「搶匪」上演「飛車搶劫」的戲碼，女友嚇得花容失色，後來才知道原來全都是男友精心安排的求婚橋段。

影／請好友幫忙拍求婚影片 看結果傻眼：完全沒拍到

結婚建立家庭是人生中最重要的決定之一，求婚的過程當然也要好好記錄下來。國外一對情侶在求婚時請朋友幫忙拍影片記錄，想不到求婚過程中突然出現一隻不速之客，拍攝的女子分心拍了其他地方，再回頭求婚已經結束。女子將這段影片上傳到社群媒體，吸引1780萬次點閱率。

什麼都要拍！沉迷社群惹怒男友媽慘被甩 她發文討拍反被酸：一直拍真的煩

馬來西亞一名女子經常在社群平台分享自己的日常生活，不料此舉卻引發男友媽媽的不滿。該女子近日在社群平台訴苦，表示正因為男友媽媽不接受她，才導致她與男友分手，然而影片發布後卻引發熱議，有網友表示，「另一半一直拍、一直PO網真的很煩」，且認為女子會分手是咎由自取。

躍下飛機才發現降落傘打不開！ 美男穿飛鼠裝跳傘重摔身亡

美國科羅拉多州一名男子27日身穿飛鼠裝跳傘，一躍而下後，才發現降落傘的主傘及備用傘都未能展開，結果不幸墜地身亡。

「有問題的長崎蛋糕」竟然比較貴？日業者創意發想太可愛一推出全賣光

餐飲業者在做料理的時候，有時難免會做出一些味道上沒問題，但是外觀可能不符要求，因此最後沒有提供給顧客的報廢品。偶爾也會有店家以比較低廉的價格，嘗試販售這類失敗作。但近來有家日本店家，推出「有問題的蛋糕」竟然大賣，引起許多討論。

號稱「瀨戶內的夏威夷」！周防大島成日本熱門移居地 有錢人聚集稅收暴增近七倍

日本瀨戶內海的離島「周防大島」，是個面積128.31平方公里，居住人口約14000人的小島。然而這做島在近來，居民平均年收入竟然超過1100萬日圓（約相當於新台幣233萬元），這是因為島上的獨特魅力，吸引到許多有錢人移居的關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。