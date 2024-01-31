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號稱「瀨戶內的夏威夷」！周防大島成日本熱門移居地 有錢人聚集稅收暴增近七倍

聯合新聞網／ 綜合報導
日本周防大島近來吸引許多有錢人移居。圖擷自周防大島町官網
日本周防大島近來吸引許多有錢人移居。圖擷自周防大島町官網

日本瀨戶內海的離島「周防大島」，是個面積128.31平方公里，居住人口約14000人的小島。然而這做島在近來，居民平均年收入竟然超過1100萬日圓（約相當於新台幣233萬元），這是因為島上的獨特魅力，吸引到許多有錢人移居的關係。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，周防大島素來有「瀨戶內的夏威夷」之稱，除了氣候溫暖之外，過去此島確實也曾和夏威夷王國締結合約，並且約有四千位島民移居夏威夷。

除了景色優美以外，而更讓人關注的移居因素，還是在於整體社會風氣。在日本全國，許多地方碰到外來人移居的時候，都會產生觀念上的衝突。本地人固守在地文化，外來者則指責本地人作法過時，兩造往往吵得不可開交。

然而，周防大島卻是個對外來移居者非常友善的地方。外來者受到和善對待，也會慢慢地表達自我主張，不容易產生強硬衝突。甚至在當地人和移居者的合力下，還開發出像是「蜜柑火鍋」之類的美食，成為周防大島新的特色料理。

現在有許多移居者，本身都是坐擁大筆財產的人。例如知名樂團「銀杏BOYZ」的吉他手中村明珍，現在就居住在周防大島，平時以務農生活。周防大島的居民總稅收，也一下子從4.8億日圓，一下子暴增為將近七倍的32.2億日圓，在充足的稅金下，也可望能在地方發展上，有更多施展空間。

日本 台幣 夏威夷

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