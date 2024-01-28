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買5公斤蜆煲湯吃出「渾圓球體」 主婦一驗致富嗨翻：世界最稀有珍珠

香港01／ 謝茜嘉
泰國1名女子在街市買新鮮蜆，回家後把它們煮成湯，沒料吃下其中一顆時，竟意外發現一顆稀有大珍珠。示意圖／ingimage
泰國1名女子在街市買新鮮蜆，回家後把它們煮成湯，沒料吃下其中一顆時，竟意外發現一顆稀有大珍珠。示意圖／ingimage

運氣果然說來就來！泰國1名女子最近在街市買新鮮蜆，回家後把它們煮成湯，沒料吃下其中一顆時，竟意外發現一顆灰白色、有6.8卡的稀有大珍珠，令該女子感到相當詫異。事件亦引來不少網友討論，表示女子非常幸運。

泰媒報導，53歲的泰國婦女瓦薩娜（Wassana Phonmai）去年12月底去市場向海鮮攤販買了5公斤的蜆回家煮湯，同時沾醬配飯吃。沒想到瓦薩娜吃到一半，突然發現有蜆殼藏了一顆圓形的灰白色物體。

瓦薩娜打開其中1隻蜆，發現內藏珍珠。圖／翻攝自香港01
瓦薩娜打開其中1隻蜆，發現內藏珍珠。圖／翻攝自香港01

她稱當時已覺得可能是顆珍珠，便攜帶到曼谷工幹，以送到國家寶石和珠寶研究與發展研究所送驗。最後經檢驗，確認這顆珍珠是重6.8卡的真珍珠，更是稀有的梅洛珍珠。

梅洛珍珠是世界上最稀有的珍珠其中之一，無法人工養殖，故全部純天然，主要分布在東南亞與越南一帶。其光澤類似海螺珍珠，常見顏色有黃、橙、紅、棕褐色、棕色。

對於這顆如此有價值的珍珠，瓦薩娜也表示相當興奮，又指因家裡經濟負擔沉重，最近要動用到大筆金錢，正在考慮賣掉珍珠。

事件引起不少網友關注，更稱瓦薩娜非常幸運，「準備變富了」、「百年一遇的珍珠」、「做了多少好事才如此幸運」、「看來吃蜆就是致富關鍵」。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 海鮮 珠寶

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