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逛好市多「不知道要買什麼」卻花了近萬！日人分享清單 網點頭：出來錢包都變輕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享到了好市多，儘管不曉得該買什麼，最後卻還是花了一大堆錢。示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
日本網友分享到了好市多，儘管不曉得該買什麼，最後卻還是花了一大堆錢。示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多（Costco）據點遍布世界，靠著琳瑯滿目的商品，以及經濟實惠的份量與價格，相當受到顧客的歡迎。即使需要申辦付費會員才能入場，仍讓許多人趨之若鶩。近來一位日本網友，就分享了一項好市多的神奇魅力。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「genkinaoranutan」分享，表示他最近到好市多購物時，發現自己平常在買的洗碗精和保鮮膜等都賣完了，於是心裡想著這麼一來，今天或許沒有什麼好買的東西。

然而等到結帳的時候，帳單金額卻來到了38000日圓（約相當於新台幣8050元）。仔細數來最後買的商品，包括漂白劑、口罩、餐巾紙、衛生紙、鮪魚罐頭、海苔、梅子乾、披薩等等，從日用品到食物應有盡有，才發現自己完全沉浸在好市多的購物中。但即使荷包破財，未來還是會繼續選擇到好市多購物。

許多網友也相當驚訝，紛紛表示「這就是好市多的魔法」、「看到好市多的價錢真的會心動」、「完全懂！每次都想說買需要的東西就好，最後都變成這樣，屢試不爽」、「好市多就是這樣的地方」、「每次都不知道要買什麼，每次出來錢包都變輕了」、「真的很奇妙」、「去唐吉軻德也會有一樣的狀況」。

好市多 日本

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