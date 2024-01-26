逛好市多「不知道要買什麼」卻花了近萬！日人分享清單 網點頭：出來錢包都變輕
美式賣場好市多（Costco）據點遍布世界，靠著琳瑯滿目的商品，以及經濟實惠的份量與價格，相當受到顧客的歡迎。即使需要申辦付費會員才能入場，仍讓許多人趨之若鶩。近來一位日本網友，就分享了一項好市多的神奇魅力。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「genkinaoranutan」分享，表示他最近到好市多購物時，發現自己平常在買的洗碗精和保鮮膜等都賣完了，於是心裡想著這麼一來，今天或許沒有什麼好買的東西。
然而等到結帳的時候，帳單金額卻來到了38000日圓（約相當於新台幣8050元）。仔細數來最後買的商品，包括漂白劑、口罩、餐巾紙、衛生紙、鮪魚罐頭、海苔、梅子乾、披薩等等，從日用品到食物應有盡有，才發現自己完全沉浸在好市多的購物中。但即使荷包破財，未來還是會繼續選擇到好市多購物。
コストコ行ったんやけどいつも使ってる食器洗剤もラップもプレスンシールも売ってなくて「今日なんも買うもんないやん…」とか思ってたのに会計38,000円って言われて本当何が起きたのかわからない— オランウーたん (@genkinaoranutan) January 21, 2024
許多網友也相當驚訝，紛紛表示「這就是好市多的魔法」、「看到好市多的價錢真的會心動」、「完全懂！每次都想說買需要的東西就好，最後都變成這樣，屢試不爽」、「好市多就是這樣的地方」、「每次都不知道要買什麼，每次出來錢包都變輕了」、「真的很奇妙」、「去唐吉軻德也會有一樣的狀況」。
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