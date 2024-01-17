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登大人豁出去了？日女模「內裡全空」出席成人式 過往暴露史再被挖出

聯合新聞網／ 綜合報導
日本模特兒藤川流夢出席成人式的穿著被指太過暴露，而在網路上掀起話題。圖／取自X@ralumu_00
日本模特兒藤川流夢出席成人式的穿著被指太過暴露，而在網路上掀起話題。圖／取自X@ralumu_00

日本「成人日」是日本重要的節日之一，在每年一月的第2個星期一當地市政府多會舉辦儀式慶祝，紀念年滿20歲的青年正式踏上人生的下個階段。當天，參加活動的民眾多會盛裝出席，女生會穿著振袖、小洋裝，男生則會著紋付袴或西裝。然而，日本一名模特兒卻在成人式當天穿上「另類正裝」，大膽地「內裡全空」搭上一件外套，狂野的造型立刻引發討論，更有網友吐槽她出席的根本不是什麼成人式。

2003年出生的日本模特兒藤川流夢（藤川らるむ）於今（2024）年正式迎來「成人之日」，本月7日她在社群平台X（原名為推特）上分享出席成人禮活動的照片。從圖片可見，藤川流夢打破過去人們對於正裝的印象，她穿著深綠色長版西裝外套及寬鬆的西裝褲，但上半身卻「尺度大放送」，只穿了件黑色高領的透膚內搭衣，姣好的身材若隱若現，看似暴露卻又安全防護，讓路過的人們忍不住多瞟幾眼。

日本模特兒藤川流夢穿著透膚的上衣出席成人式，引發網友討論。圖／取自X@ralumu_00
日本模特兒藤川流夢穿著透膚的上衣出席成人式，引發網友討論。圖／取自X@ralumu_00

藤川流夢在貼文中寫道，「就算是成人式，不穿振袖也是可以的唷」，隨後還附上與友人們的合照，開心的慶祝人生大事。然而，尺度大突破的照片立刻在網路掀起熱議，有網友火辣吐槽「不管怎麼說，她還是穿著暴露的衣服、沒穿內衣就參加了成人式」，更嗆藤川流夢出席的根本是「性人式」。

部分網友也認為藤川流夢的穿著不太適當，「哇，這算哪門子的成人式？」、「這樣穿不冷嗎？」、「總有一些人這麼瘋狂」，也有人認為穿著打扮是個人自由，在沒有妨礙到他人的情況下，沒有什麼好特別去批評的，「藤川是模特兒，她想怎麼穿搭是她的個人自由」、「這就是時尚」、「不敢相信小流夢已經20歲了，真的太可愛了！」

儘管網路上出現不少反彈聲浪，藤川流夢仍大方地接受各界言論，也多次將相關討論及新聞轉發到個人的社群平台上。據悉，這已經不是她第一次因穿著暴露而引發網友爭論了，過去藤川流夢曾穿著一套裸色系的連身洋裝搭電車，當時就被不少人指控穿著太露骨，更被轟「不檢點」、「若被騷擾就太遲了」，她也怒回擊不檢點的犯罪者們，「是時候認知到（日本）為何被叫『痴漢大國』了吧」，以猛烈的砲火攻擊網路上的道德酸民。

藤川流夢過去曾穿裸色洋裝搭電車，因被部分鄉民放大檢視，她也在社群上做出反擊。圖／取自X@ralumu_00
藤川流夢過去曾穿裸色洋裝搭電車，因被部分鄉民放大檢視，她也在社群上做出反擊。圖／取自X@ralumu_00

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