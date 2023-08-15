快訊

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

中國宣布「暫停發布青年失業率調查」、生育率降至1.09

太暴露？搭電車穿這件被警告「誘惑犯罪」 日女模怒：難怪被叫痴漢大國

聯合新聞網／ 綜合報導
日本模特兒藤川流夢穿著裸色連身裙搭電車，卻被鄉民檢討打扮，還稱「若犯罪發生了就太遲了」，讓她相當無奈。圖／取自X@ralumu_00
日本模特兒藤川流夢穿著裸色連身裙搭電車，卻被鄉民檢討打扮，還稱「若犯罪發生了就太遲了」，讓她相當無奈。圖／取自X@ralumu_00

南韓性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動慘遭觀眾襲胸，影片曝光後引發譁然，「痴漢大國」、「日本之恥」的標籤更登上日本社群流行趨勢排行。日本性騷話題延燒，一名模特兒日前穿連身洋裝搭電車也被「放大檢視」，有鄉民認為她穿得太過火，還稱「若犯罪發生了就太遲了」，讓該名模特兒忍不住在網路做出反擊。

日本模特兒藤川流夢（藤川らるむ）12日在X（原名為推特分享生活照，從圖片可見，藤川穿著一套裸色系的連身洋裝搭電車，她更俏皮地在文中寫道，「就算穿這個樣子，我也是搭乘電車的類型」，字裡行間流露出精心打扮後，興奮外出的快樂心境。

藤川流夢穿裸色洋裝搭電車卻被部分鄉民放大檢視，她也在社群上做出反擊。圖／取自X@ralumu_00
藤川流夢穿裸色洋裝搭電車卻被部分鄉民放大檢視，她也在社群上做出反擊。圖／取自X@ralumu_00

貼文曝光後掀起討論，有不少粉絲大讚藤川的造型很漂亮、氣場十足，然而卻有一位鄉民以「關心的角度」留言呼籲，「我覺得還是不要這樣做比較好，若犯罪發生了就太遲了」，以預防犯罪的角度要求藤川別再穿那些看起來有些暴露的衣服。

鄉民的關心讓藤川感到相當不舒服，更在網路上大吐苦水，她表示，一直以來無論她穿什麼衣服，都會有人指責穿衣人的不是，但明明犯罪者才大有問題，為何卻要反過來檢討受害者，這詭異的邏輯讓她忍不住直呼，「我竟然要為了那群犯罪者限制自己別穿喜歡的衣服，到底為什麼啊？」

藤川也拿DJ SODA的騷擾案為例，怒轟那些不檢點的犯罪者們，「是時候認知到（日本）為何被叫『痴漢大國』了吧。iPhone會響起快門聲的就只有日本喔，知道這是為什麼嗎？發生這種事不覺得很缺德嗎？」，更反諷「坐電車也要穿著正裝嗎？」，以猛烈的砲火攻擊網路上的道德酸民。

藤川與鄉民的對話在X掀起兩極討論，一派網友認為想怎麼穿衣服不該受到干涉，「每個人本來就有穿衣的自由」、「連自己想穿的衣服都不能自由選擇，這也太奇怪了吧」，另一派則覺得還是要保守一點，畢竟世事難防，「在日本，這樣做的風險太高了」、「雖然說有穿衣自由，但還是有用那種眼神看人的傢伙在啊」。

日本 模特兒 性騷擾 痴漢 X 推特 Twitter 南韓

延伸閱讀

拉同行入坑！前空姐下海改賣「暗黑服務」 一夜驚人價碼曝光

開門就有感！日本飯店提供「1貼心服務」 旅客大讚：再也不選別家

真的忍不住！妹子路邊水溝解放下半身全入鏡 少1動作網友傻了

OL辭職以為能專心當主婦 丈夫卻爆出驚天意外「收入頓失三分之二」

相關新聞

太暴露？搭電車穿這件被警告「誘惑犯罪」 日女模怒：難怪被叫痴漢大國

南韓性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動慘遭觀眾襲胸，影片曝光後引發譁然，「痴漢大國」、「日本之恥」的標籤更登上日本社群流行趨勢排行。日本性騷話題延燒，一名模特兒日前穿連身洋裝搭電車也被「放大檢視」，有鄉民認為她穿得太過火...

印度洪水、土石流釀58人死亡 救難人員搜尋生還者

印度洪水與土石流造成至少58人罹難，其中有9人是死於一座神廟倒塌，救難人員今天仍在瓦礫堆下搜尋失聯人口

人妻遭狠夫淋汽油火燒、孩子合力撲救母仍重傷昏迷 夫認企圖謀殺

放火燒妻後逃去，遺下子女救火？馬來西亞日前爆出恐怖燒妻案，36歲印裔男油棕工人和結婚15年的妻子吵架，一怒之下竟淋汽油燒妻，孩子們聽到吵架聲大力推門，怕見母親身體著火，狠夫用布撲火不果逃去，最後由孩子們合力用水滅火，他延至8月3日被捕，被控企圖謀殺。狠夫有家暴前科，控方指受害人現時全身3級灼傷，仍昏迷住院，他9日出庭時當場認罪，被法官是柙監獄候審。

富商出軌欲與醫生妻離婚 正義律師接小三求助、同情正宮1招暗助

共患難未必可以共富貴！越南1名商人與任職醫生的女友結婚，生下2名孩子，其生意更日漸順利，甚至晉陞上流階級。但人夫成為富商後和其他女子出軌，更向陪伴他辛苦打並的妻子提出離婚，醫生為保證家庭拒絕離婚，只希望丈夫能浪子回頭。急「坐正」的小三則向律師求助，希望迫令人妻辦離婚手續，律師瞭解內情後反同情元配，更決定站在正義一方，單憑1招終令事件出現轉機。

OL辭職以為能專心當主婦 丈夫卻爆出驚天意外「收入頓失三分之二」

結婚成家之後，如何讓婚姻能夠幸福走下去，現實的經濟狀況也是一大因素。如果遇上金錢上的困擾，那麼也勢必影響一家和諧。近來在日本，就有這樣的感情糾紛。

真實人生／他為救癌妻去銀行「搶」自己存款 黎巴嫩禁人民領錢的時代悲劇

黎巴嫩人哈賈爾提著一罐汽油和4個打火機衝進銀行，揚言要自焚，把銀行燒了同歸於盡。那時他妻子奧拉的骨癌已經擴散全身，他希望能送她去醫院，用止痛藥減輕她的痛苦。他已向親友借了不少錢，都是要還的。 48歲的哈賈爾其實有錢付妻子的醫藥費，但他的畢生積蓄都被銀行挾持了。哈賈爾說：「除非你走進去，威脅要傷害他們，他們不會給你錢」。黎巴嫩國內沒人能躲過銀行體系瓦解和里拉大貶的雙重打擊，自2019年以來，里拉已貶值了98%。受害最大的是銀行存戶，有錢也不能領。 「我們存錢，因此能掌握人生，我們以為可以高枕無憂」、「他們毀了我們的生活，他們搶劫我們，政府卻保護他們」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦