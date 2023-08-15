太暴露？搭電車穿這件被警告「誘惑犯罪」 日女模怒：難怪被叫痴漢大國

南韓性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動慘遭觀眾襲胸，影片曝光後引發譁然，「痴漢大國」、「日本之恥」的標籤更登上日本社群流行趨勢排行。日本性騷話題延燒，一名模特兒日前穿連身洋裝搭電車也被「放大檢視」，有鄉民認為她穿得太過火，還稱「若犯罪發生了就太遲了」，讓該名模特兒忍不住在網路做出反擊。

日本模特兒藤川流夢（藤川らるむ）12日在X（原名為推特）分享生活照，從圖片可見，藤川穿著一套裸色系的連身洋裝搭電車，她更俏皮地在文中寫道，「就算穿這個樣子，我也是搭乘電車的類型」，字裡行間流露出精心打扮後，興奮外出的快樂心境。

藤川流夢穿裸色洋裝搭電車卻被部分鄉民放大檢視，她也在社群上做出反擊。圖／取自X@ralumu_00

貼文曝光後掀起討論，有不少粉絲大讚藤川的造型很漂亮、氣場十足，然而卻有一位鄉民以「關心的角度」留言呼籲，「我覺得還是不要這樣做比較好，若犯罪發生了就太遲了」，以預防犯罪的角度要求藤川別再穿那些看起來有些暴露的衣服。

鄉民的關心讓藤川感到相當不舒服，更在網路上大吐苦水，她表示，一直以來無論她穿什麼衣服，都會有人指責穿衣人的不是，但明明犯罪者才大有問題，為何卻要反過來檢討受害者，這詭異的邏輯讓她忍不住直呼，「我竟然要為了那群犯罪者限制自己別穿喜歡的衣服，到底為什麼啊？」

藤川也拿DJ SODA的騷擾案為例，怒轟那些不檢點的犯罪者們，「是時候認知到（日本）為何被叫『痴漢大國』了吧。iPhone會響起快門聲的就只有日本喔，知道這是為什麼嗎？發生這種事不覺得很缺德嗎？」，更反諷「坐電車也要穿著正裝嗎？」，以猛烈的砲火攻擊網路上的道德酸民。

藤川與鄉民的對話在X掀起兩極討論，一派網友認為想怎麼穿衣服不該受到干涉，「每個人本來就有穿衣的自由」、「連自己想穿的衣服都不能自由選擇，這也太奇怪了吧」，另一派則覺得還是要保守一點，畢竟世事難防，「在日本，這樣做的風險太高了」、「雖然說有穿衣自由，但還是有用那種眼神看人的傢伙在啊」。