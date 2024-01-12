兩孩為平分1支冰淇淋怒砸店家物品 老闆趕一家四口出去遭投訴

英國《每日郵報》報導，位於澳洲東北方、著名渡假勝地磁島（Magnetic Island）上，近日爆發一起商家與消費者的糾紛。有一家四口前來渡假的澳洲本地人士，因兩名分別為兩歲及三歲的孩子，在磁島上的愛黛兒咖啡館（Adele's Cafe）內，為了必須平分冰淇淋而哭鬧，其中三歲的孩子甚至怒砸店內物品，讓老闆阿德里安·達拉斯特（Adrian Dalloste）決定趕這一家人出去，以維護其他顧客的權益。

未料，老闆趕人的行為被同在店內的消費者勞拉．愛德華茲（Laura Edwards）投訴到媒體，抱怨老闆此舉過於粗暴，但愛黛兒咖啡館的老闆則稱愛德華茲根本不明白當時的情形，認為自己的行為是為了維護其他客人的權益，並無過錯。

媒體報導此事後，許多人都認為該名哭鬧並動手砸毀物品的孩子是個沒有規矩的人，支持老闆的做法。但愛德華茲表示：「老闆原本可以先詢問他們是否需要幫助，或請其中一位家長將孩子帶離安撫，但他只是把他們趕了出去」。愛德華茲並稱，老闆還威脅他們若拒絕離開就要報警。

老闆對此則說，其中一名較大的孩子為了發洩怒氣持續在店內尖叫，並將櫃台上的貝殼和其他物品都掃落到地面，還拿起一個金屬瓶將它扔在瓷磚上，索幸未砸碎店內的瓷磚，這樣的情形持續了15分鐘之久，也未見孩子的家長出面管教他們的小孩。

老闆無奈地表示，這還是他營業八年半以來，第一次主動請客人離開。雖然他不喜歡這樣做，但為了維護店內客人的權益則不得不如此。他也對當時同在店內的愛德華茲跳出來為這家人辯護的行為感到困惑，因為這件事與她無關。

其他網友則透過媒體表示支持店家的做法，有人還認為因為老闆的行為，將會更常光顧店家，報導稱，愛黛兒咖啡館在被投訴的隔日，營業額還成倍成長，許多客人特別來到店家消費以表支持；但愛德華茲則堅持，孩子的大腦尚未發育完全之際應該多給予包容，而不是以看不起家長來作為孩子犯錯的反應。