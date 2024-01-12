快訊

MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

還不知道投誰？快速查詢我家的區域立委候選人有誰

蘋果Vision Pro將開賣藏貼心1招！分析師曝：當天會賣光光

兩孩為平分1支冰淇淋怒砸店家物品 老闆趕一家四口出去遭投訴

聯合新聞網／ 綜合報導
在磁島上的愛黛兒咖啡館內，兩名孩子為了平分冰淇淋而哭鬧，其中一名孩子甚至怒砸店內物品，讓老闆決定趕這家人出去，以維護其他顧客的權益。擷自愛黛兒咖啡館（Adele's Cafe）臉書
在磁島上的愛黛兒咖啡館內，兩名孩子為了平分冰淇淋而哭鬧，其中一名孩子甚至怒砸店內物品，讓老闆決定趕這家人出去，以維護其他顧客的權益。擷自愛黛兒咖啡館（Adele's Cafe）臉書

英國《每日郵報》報導，位於澳洲東北方、著名渡假勝地磁島（Magnetic Island）上，近日爆發一起商家與消費者的糾紛。有一家四口前來渡假的澳洲本地人士，因兩名分別為兩歲及三歲的孩子，在磁島上的愛黛兒咖啡館（Adele's Cafe）內，為了必須平分冰淇淋而哭鬧，其中三歲的孩子甚至怒砸店內物品，讓老闆阿德里安·達拉斯特（Adrian Dalloste）決定趕這一家人出去，以維護其他顧客的權益。

未料，老闆趕人的行為被同在店內的消費者勞拉．愛德華茲（Laura Edwards）投訴到媒體，抱怨老闆此舉過於粗暴，但愛黛兒咖啡館的老闆則稱愛德華茲根本不明白當時的情形，認為自己的行為是為了維護其他客人的權益，並無過錯。

媒體報導此事後，許多人都認為該名哭鬧並動手砸毀物品的孩子是個沒有規矩的人，支持老闆的做法。但愛德華茲表示：「老闆原本可以先詢問他們是否需要幫助，或請其中一位家長將孩子帶離安撫，但他只是把他們趕了出去」。愛德華茲並稱，老闆還威脅他們若拒絕離開就要報警。

老闆對此則說，其中一名較大的孩子為了發洩怒氣持續在店內尖叫，並將櫃台上的貝殼和其他物品都掃落到地面，還拿起一個金屬瓶將它扔在瓷磚上，索幸未砸碎店內的瓷磚，這樣的情形持續了15分鐘之久，也未見孩子的家長出面管教他們的小孩。

老闆無奈地表示，這還是他營業八年半以來，第一次主動請客人離開。雖然他不喜歡這樣做，但為了維護店內客人的權益則不得不如此。他也對當時同在店內的愛德華茲跳出來為這家人辯護的行為感到困惑，因為這件事與她無關。

其他網友則透過媒體表示支持店家的做法，有人還認為因為老闆的行為，將會更常光顧店家，報導稱，愛黛兒咖啡館在被投訴的隔日，營業額還成倍成長，許多客人特別來到店家消費以表支持；但愛德華茲則堅持，孩子的大腦尚未發育完全之際應該多給予包容，而不是以看不起家長來作為孩子犯錯的反應。

咖啡館 澳洲 消費者 親子教養

延伸閱讀

南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

營養師盤點星巴克那堤前3名熱量排行：等同吃一個炸雞腿便當

「顧路順便背法條」外送員考上警察四等考 正額錄取

相關新聞

兩孩為平分1支冰淇淋怒砸店家物品 老闆趕一家四口出去遭投訴

老闆說其中一名較大的孩子為了發洩怒氣持續在店內尖叫，並將櫃台上的貝殼和其他物品都掃落到地面，還拿起一個金屬瓶將它扔在瓷磚上，索幸未砸碎店內的瓷磚，這樣的情形持續了15分鐘之久，也未見孩子的家長出面管教他們的小孩。

私家車懶理救護車鳴笛拒讓路 導致搶救不及亡遭批冷血 司機兒子這樣解釋

馬來西亞發生救護車被阻事件，成為當地網絡熱話。事發時救護車正接載病人趕往醫院，一路上已不斷鳴笛要求讓路，可是前方有輛私家車卻一直不讓開，而病人在翌日死亡，由於事件在網上瘋傳引起公憤。私家車司機的兒子現身解釋，指父親因撞聾才聽不到車後有救護車鳴笛，但不獲網友接受。而死者妻子雖表示原諒司機，但明言他不要再在路上駕駛。

15歲少女與男友開房偷嚐禁果 父聞訊怒闖酒店客房 捉人去警局控強姦

未成年女兒偷嚐禁果，父母當然怒不可遏。馬來西亞一名15歲少女去年12月26日拆禮物日晚上和20歲男友前往酒店開房，卻向家人謊稱到友人家中過夜，豈料現身酒店時被親戚見到「篤灰」，女生父親立即趕抵現場，發現女兒和其男友躺在床上，親手押住女兒男友到附近警局報案，指控對方強姦其女兒，警方正循強姦方向調查。

夫喪禮上有陌生女大哭「為什麼丟下我」 人妻起疑果然問出不堪內情

外遇事件一旦曝光，往往容易造成夫妻間的感情受到影響。有一位日本女性，在丈夫過世之後，才發現長期以來，丈夫一直瞞著她在外有染，讓她感到非常訝異，卻也因此沒有辦法原諒亡故的丈夫。

婚禮前夕劈腿帥氣酒保 人妻外遇遭告密「慘失金龜婿」

無論感情再好的情侶，一旦其中一方發生外遇關係，就會產生難以修補的裂痕。若是在已婚狀態下，更可能因此分道揚鑣。近來日本媒體，就有這麼一則感情破裂的案例。

9位數簽約金下海！知名女星曾是電視台看板娘 AV達人驚呼「最強兵器」

日本每年都有許多AV女優出道，其中不乏由演藝圈轉換跑道的女星，最著名的當屬三上悠亞，另外2022年AV出道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。