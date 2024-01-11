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夫出現外遇徵兆 人妻試探質問竟遭嗆「我又沒說過愛你」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太發現丈夫形跡詭異，調查後發現對方果然有外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太發現丈夫形跡詭異，調查後發現對方果然有外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇發生之前，當事人都會有一些詭異的形跡，對另一半也不如當初熱情，都可能是出軌的徵兆。有日本女性，就因為丈夫一些不正常的舉動，調查後掌握對方外遇的證據。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名佑子的45歲女性，平時在銀行上班，11年前在一間廚藝教室裡，遇見了一位小他5歲的男性。當時佑子已經35歲，身邊的同學朋友大多已婚，讓她對結婚一事感到有些焦慮。雖然男子小她5歲，還沒有任何存款，不過兩人談得很來，最後成為夫妻。

前幾年的婚姻生活，佑子感到十分幸福，而且還生了兩位女兒。不過在後來，丈夫開始會一直滑手機，每次從外面回來時，也都會立刻去洗澡。佑子質問丈夫是不是在外有染，沒想到丈夫卻回應他「我又沒說過我喜歡妳，是妳說自己年齡到了想結婚，我也覺得跟銀行員結婚會很穩定才答應的」。

後來，丈夫更明目張膽說要在外面的旅館過夜，佑子要帶小孩回娘家時，也堅決不肯一起回去。佑子只好委託調查，發現丈夫和一位目測約20多歲的女性有親密舉動。佑子確認過後，發現對方是自己認識的人，曾經在工作上有關係，對方也應該知道她才對。

佑子掌握到證據後，立刻和丈夫攤牌。看到老婆前所未有的怒氣，終於讓丈夫知錯，立刻向佑子道歉，並和外遇對象斷絕關係。佑子也另外警告女方，最終確認兩人的確分手了之後，才讓事情總算告一段落。

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