詭！ 夢到鬼說家中「埋黃金」找人來挖洞 老伯摔入洞中身亡
一名71歲靠著領退休金過日子的老伯伯，因為夢到鬼魂跟他說家中房子底下埋了許多黃金，他雇了許多人來家裡廚房挖掘，但近日他卻因為乘坐類似兒童鞦韆的升降設備在洞內移動時，失去平衡暴跌到底部喪命。
英國《每日郵報》（Daily Mail Online）報導指出，巴西一名老伯伯深信家中地底埋黃金，花了超過一年的時間開挖，而且聘請了許多工人來參與這項工作。
據了解，開挖的孔洞直徑90公分、130英尺（39.62公尺）、約12層樓高，過程中老伯伯還撞到一顆很難搬移的大石頭，鄰居透露，他還試圖想直接用炸藥把石頭炸開。
消防人員表示，前幾天下午他們是接到老伯伯的鄰居報案才知道發生這起墜洞的慘劇，雖然已經緊急趕往現場，但仍救無法挽回他的生命。巴西當地的新聞媒體也有報導此事件，認為這麼深的孔洞實在太不可思議。
在這孔洞的上方有一個木造平台，還有一個類似兒童鞦韆可以滑進去，當時，老伯伯就是要移開水、泥土和一些雜物，並乘坐那個鞦韆到裡頭。
目擊者稱，老伯伯被發現時，頭部嚴重受到重傷，腳也斷掉了，並且身上也還有其他部位的骨折。
消防人員補充道，雖然鑿洞用的工法非常傳統老舊，而且又幾乎依靠純人工，但看得出來這個孔洞真的非常垂直而且深不見底。
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