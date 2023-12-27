《小鬼當家》翻版？6歲童獨自搭機上錯航班 嬤機場等嘸人才知「孫在257公里外」

電影《小鬼當家》是每年耶誕節必看的經典電影之一，不過類似的劇情卻在生活中真實上演。日前有一名6歲男童原本計劃獨自搭飛機到佛羅里達州的麥爾茲堡，與祖母共度耶誕假期，不料卻搭錯班機飛往奧蘭多，導致祖母必須在男童下機後，花上4小時開257公里的車程，把孫子接回家團聚。

綜合外媒報導，美國一名年僅6歲的男童，本月21日買好精神航空（Spirit Airlines）的機票，打算從居住地費城（Philadelphia）搭飛機到麥爾茲堡（Fort Myers）找祖母歡慶耶誕節。祖母依照當天班機飛抵佛羅里達西南國際機場（Southwest Florida International Airport）的時間前去接機，卻沒有看到孫子，但是她很確定孫子有成功搭上飛機，因為已經收到行李吊牌了。

祖母不死心跑進機艙裡詢問空服人員，得到的回應是起飛前並沒有接到該名孩子。與此同時，該名男童抵達目的地出境後也找不到祖母，於是打電話給祖母詢問原因，這下才得知自己被航空公司帶上另一架飛往奧蘭多（Orlando）的班機。

事後，祖母只好從麥爾茲堡開車160英里（約257.5公里）的路程，前去奧蘭多接孫子回家。雖然精神航空有對此事公開致歉，並表明願意賠償相關的交通費用，但是祖母依舊想了解愛孫究竟為何會搭錯班機，以及過程中是否有作業流程出了差錯。這起烏龍事件也被外媒大肆報導，形容是《小鬼當家2》的翻版。