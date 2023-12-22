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波蘭電梯奇觀！樓層差1台階竟蓋電梯？ 網笑翻：有上升但不多

聯合新聞網／ 綜合報導
網上流傳一段波蘭電梯的影片，只見民眾搭乘電梯從地下2樓到地下1樓僅上升約莫4、50公分便到了，神奇現象引發網友熱議。圖片來源/FB社團「免費迷因」
網上流傳一段波蘭電梯的影片，只見民眾搭乘電梯從地下2樓到地下1樓僅上升約莫4、50公分便到了，神奇現象引發網友熱議。圖片來源/FB社團「免費迷因

正常情況下，電梯每往上或往下一層，就是一層樓的高度。而日前FB社團「免費迷因」中流傳一段波蘭電梯的影片，只見民眾搭乘電梯從地下2樓到地下1樓僅上升約莫4、50公分便到了，神奇現象引發網友熱議，也有網友疑惑，這麼短的距離為何還要設置電梯，設置斜坡不是更為方便嗎？

影片中，民眾在地下2樓進入電梯，他先是按了地下1樓的按鈕，接著電梯緩慢上升，到達地下1樓，期間電梯僅上升了4、50公分，看起來只要一大步就能跨過的台階，卻額外加蓋了電梯，神奇設計引起網友討論。

對此，有網友認為此設施根本是多此一舉，「一個斜坡可以解決的問題」、「你直接給我個斜坡不是更快」、「這一刻我感覺我的腦跟沒用一樣」、「這是無障礙設施，只是幹嘛不做斜坡還比較省錢」、「這電梯比我的數學課本還沒用」、「這意義…」、「我一個跨步就過去的樓層」、「設計師你最好有一個合理的解釋」、「有上升，但不多」、「房子蓋壞了！干我電梯什麼事」。

此外，也有網友點出這其實是殘障電梯，很多國家甚至台灣皆有裝設，「這是殘障電梯，歐洲國家很多地方都有」、「我在日本也有看過這無障礙設施，因為可以做斜坡的空間，做斜坡的話，傾斜角度會太陡，所以用電梯」、「類似的設計我在鶯歌看過，也是這樣雙開口式的電梯，一個是通往內側的一樓，一個是開口對外的一樓大廳，以高度來說確實都算是一樓啦，也是這樣的一臺階高，但如果是對輪椅的使用者而言，少走一段彎彎繞繞方便多了」。

不過有網友自稱波蘭人在留言區解惑，他表示這個電梯在波蘭格但斯克城市的火車站。當時是因為設計師在設計時出現失誤，將站台設計得太高了，因此將錯就錯，索性直接加蓋電梯。

波蘭 電梯 設計師

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