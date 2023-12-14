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誘使客人賒帳賺暴利！歌舞伎町男公關揭業界黑暗「未來的錢也想吸乾」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多客人在公關店豪擲千金，債臺高築。歌舞伎町示意圖。歐新社
許多客人在公關店豪擲千金，債臺高築。歌舞伎町示意圖。歐新社

日本歌舞伎町紙醉金迷，表面看似繁華的夜生活，底下卻有許多不為人知的黑暗面。一位化名「Hasshii」的男性公關，當初因為14歲就逃家，最後輾轉在東京的一家男公關俱樂部工作，目前在這行也已經待了九年。近來他便在日本媒體「日刊SPA！」，分享他所看到的業界情形。

Hasshii表示，很多流連於男公關店的女性，可能多少有些人際障礙的情形。像是家裡狀況比較複雜，跟家人不和，或者工作後回家，也沒有人可以聊天，傾吐平時不滿的人等等。這些女性就會來到公關店，找尋可以聊天的對象。

每位客人來店的花錢習慣不同，有些女性比較專一，會把錢花在特定的公關身上，也有屬於會把錢「平等貢獻」給每位公關的客人。不少人現金不夠，都會習慣性地賒帳。Hasshii指出，就他所知，很多人的賒帳都以百萬日圓為單位（100萬日圓約相當於新台幣22萬元），他所知道的最高紀錄，則欠下高達9000萬日圓（約相當於新台幣1986萬元）的債務。

由於店內的環境，很容易讓人在裡頭豪擲天價金額而不自覺。店家也故意用這種方法來綁住客人，讓對方不只手頭上的錢，連未來的薪水也一併吸乾。asshii本人儘管認為這樣不妥，但因為已經是業界長期的習慣，他自己在接客時，也常常會引導客人有賒帳行為。不過在最近，也有像是知名公關羅蘭旗下的俱樂部，已經明令禁止賒帳，以免造成額外糾紛，改善夜店的形象。

日本 夜店 東京

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