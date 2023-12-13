影／我家就是耶誕城！超炫LED燈配超大聲聖誕歌 網傻眼：鄰居會被吵死
聖誕節將至，新北板橋有耶誕城，國外網友更是使出渾身解數，裝設燈飾或聖誕樹，就是要讓社區增添聖誕氣氛。不過國外這處住宅裝設的LED燈實在太閃，加上超級大聲的聖誕音樂不停播放，原本是要添加聖誕氣氛的好意反而可能成為「擾鄰行為」。
據《太陽報》（The Sun）報導，一名TikTok用戶@the_reallistone分享了一段影片，說這戶人家的聖誕裝飾是他看過最誇張的。影片中一棟兩層樓房子的牆沿裝滿了LED燈，其實看起來不算太誇張，不過影片中可以聽到房子大聲放著聖誕歌《圍著聖誕樹狂歡》（Rockin' around the Christmas Tree），接著就看到LED燈隨著音樂的節奏開始改變。
不僅如此，這首歌並不是最原始的版本，是經過DJ混音的版本，因此整棟房子就跟著音樂開始進行一場燈光秀，儼然成為街邊的「露天夜店」。這部影片上傳才短短一天，點閱率就突破800萬次，不少網友都認為這種裝飾方式超級酷。
有網友就留言說：「屋主之前是不是在夜店當過DJ」，也有人好奇，裝那麼多LED燈加上狂放音樂電費應該已經爆表了，不過也有人說鄰居一定都很討厭這一棟房子，一名網友表示，如果是自己住在對面，想睡覺時又要面對超閃LED燈又要面對超大聲聖誕歌轟炸，一定會很崩潰。
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