影／我家就是耶誕城！超炫LED燈配超大聲聖誕歌 網傻眼：鄰居會被吵死

聖誕節將至,新北板橋有耶誕城,國外網友更是使出渾身解數,裝設燈飾或聖誕樹,就是要讓社區增添聖誕氣氛。不過國外這處住宅裝設的LED燈實在太閃,加上超級大聲的聖誕音樂不停播放,原本是要添加聖誕氣氛的好意反而可能成為「擾鄰行為」。

據《太陽報》(The Sun)報導,一名TikTok用戶@the_reallistone分享了一段影片,說這戶人家的聖誕裝飾是他看過最誇張的。影片中一棟兩層樓房子的牆沿裝滿了LED燈,其實看起來不算太誇張,不過影片中可以聽到房子大聲放著聖誕歌《圍著聖誕樹狂歡》(Rockin' around the Christmas Tree),接著就看到LED燈隨著音樂的節奏開始改變。

不僅如此,這首歌並不是最原始的版本,是經過DJ混音的版本,因此整棟房子就跟著音樂開始進行一場燈光秀,儼然成為街邊的「露天夜店」。這部影片上傳才短短一天,點閱率就突破800萬次,不少網友都認為這種裝飾方式超級酷。

有網友就留言說:「屋主之前是不是在夜店當過DJ」,也有人好奇,裝那麼多LED燈加上狂放音樂電費應該已經爆表了,不過也有人說鄰居一定都很討厭這一棟房子,一名網友表示,如果是自己住在對面,想睡覺時又要面對超閃LED燈又要面對超大聲聖誕歌轟炸,一定會很崩潰。