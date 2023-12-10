拍片稱曼谷這1地｢99%的人不正經｣ 大陸網紅遭泰國當局約談後道歉

大陸抖音網紅「77Seven」近日發布短影片稱，有著曼谷紅燈區之稱的Nana街（Soi Nana）上「99%的人都不正經」，並在標題寫下「女孩子千萬別自己來曼谷Nana街」，稱女性獨自一人在曼谷Nana區不安全，此事引起泰國官方及媒體關注。目前「77Seven」抖音帳號已下架該影片，並發文道歉，不過網絡上仍然找得到截圖片段。

在短影音平台抖音擁有近270萬粉絲的大陸網紅「77Seven」，近日在抖音上發布一則短影音，標題為「女孩子千萬別自己來曼谷Nana街」。她在影片中直指在曼谷有著紅燈區之稱的Nana街（Soi Nana）上有99%的人都是不正經，並說道女性獨自一人在曼谷Nana區不安全。這則短影片隨後引起泰國警方與媒體關注，泰國移民局7日表示，將傳喚該名網紅，以釐清背後發文動機。

據泰國媒體報道，泰國移民局8日傳喚該名網紅問話後，以她涉嫌在泰國經營非法網絡生意為由，將她列入黑名單。

綜合外媒報道，泰國警方指出，由於該名網紅稱曼谷以夜生活聞名的曼谷Nana地區不安全，因此要對該名大陸抖音網紅採取法律行動，不過警方並沒有透露將會採取什麼樣的行動。

泰國移民局副局長潘塔納（Panthana Nutchanart）7日表示，泰國警方已經掌握網紅「77Seven」在泰國的位置，不過警方解釋網紅「77Seven」的確有權力發布批評泰國的影片，目前不會採取法律行動，但將傳喚她向警方說明背後發文動機。

據報道，網紅「77Seven」是於11月2日入境泰國，5日發布曼谷Nana街影片後引來抨擊。

報道引述該名網紅在影片中的內容，「77Seven」某日在晚上11點30分左右來到曼谷Nana街拍攝影片，影片中截圖放大每個經過她身邊的路人眼神，其中有一位外國遊客跟她打完招呼後向她打招呼，她隨即走開，並對鏡頭說，她可能就這樣無助地被這名外國遊客強行拉走。

報導引述該名網紅在影片中說，她願意冒著風險警告女性，如果她們單獨前往該巷子會發生什麼事。「剛才那個人對我說，妳今天過的如何？我這麼說好了，假設他突然把我拉走，我是跑不掉的，女性在這邊如果有人惡意接近妳們，我保證妳們逃不了。」

「77Seven」並在影片結束時直呼，「來這邊的99%的人，他都不正經。」

目前在「77Seven」的抖音帳號上疑似已經下架該影片，並發文道歉，但在網絡上仍然找得到截圖片段。

據報導，泰國旅遊業者對此短影片內容稱，這是負面宣傳影片，對泰國軟實力發展造成傷害，中國社交網路充斥著對泰國的不實訊息，大大減低免簽對吸引中國旅客的成效。

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文章授權轉載自《香港01》