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影／不滿外車停自家私人停車格 他用保鮮膜包車掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
屋主不滿車主亂停車，用保鮮膜包車報復。圖擷自臉書/7NEWS Adelaide
屋主不滿車主亂停車，用保鮮膜包車報復。圖擷自臉書/7NEWS Adelaide

澳洲一名屋主因為不滿其他車主將車子停在自家停車位上，便拿保鮮膜把車子給包起來，還拿奇異筆留言怒罵對方。這樣的景象被其他路人看見，拍下照片上傳到網路，引發不少網友留言討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，這起事件的位置是在雪梨北岸，照片中一輛紅色的汽車停在某處民宅的家門口，但車身卻被保鮮膜包裹住，上面還留了幾句話。原來這是因為外來車主所停的位置是該屋主自家的停車格，屋主看見自家車位被佔十分不滿，才會做出這樣的舉動報復。

屋主在保鮮膜寫著：「這裡不是公園，看一下好不好，白癡，這是私人土地」。這樣的報復方式也吸引當地媒體報導，更有記者表示這樣的復仇方式「很新穎」。

不過網友對於這樣的報復方式則有不同看法，有人說屋主雖然生氣，卻是用奇異筆寫在保鮮膜上而不是車身上，認為車主已經很幸運了，但也有網友說屋主根本反應過度，明明是留張紙條就能處理的事，「為什麼要對別人的車做這種事？」

停車位 保鮮膜

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