最狂葬禮！毒販喪事有樂隊煙火表演、脫衣舞孃棺材跳舞…後續更離譜
雖然喪禮未必要充滿哀愁，但放煙火及有脫衣舞表演，實在是太瘋狂！智利1名22歲毒販早前在街頭被槍殺，家人竟為他舉辦1場派對式葬禮，一連5天舉行哀悼儀式，在家門前搭了個帳篷，擋在路中央，並請當地歌手在家門前表演，還有煙花表演，最離譜是找來1名脫衣舞孃勁歌熱舞，其中1名男子捧著骨灰罈，在舞孃身上磨蹭，而在旁男女興奮大叫，氣氛像在夜店一樣。死者家人指，舉行如此瘋狂葬禮，是為了讓死者精神永存。然而該市市長古斯塔沃表示，堅決反對吸毒。
綜合外媒報導，死者為22歲毒販帕拉（Carlos Parra），於11月22日在聖地亞哥遭槍擊身亡後，親友為他舉行了1場十分熱鬧葬禮，並連續5天舉行哀悼派對來悼念他。帕拉家人指，這樣做是為了讓帕拉精神長存，他們在聖拉蒙鎮帕拉所住家門前，在馬路中搭了1個帳篷，邀請當地歌手在家門前表演。
葬禮除了有樂隊演出，晚上更有煙火表演，而最令人咋舌的是，葬禮現場還請了1名脫衣舞孃，她伴隨強勁音樂，在棺材旁邊半裸跳舞，在場有男子將帕拉骨灰罈貼著舞孃胸部及臀部，在場男女也熱烈高呼助慶，猶如置身夜店一般，場面極為震撼。
不過過去曾受到販毒集團威脅的當地市長古斯塔沃（Mayor Gustavo Toro）明言，堅決反對毒品販賣，「第一，我不會與毒販對話，第二，我永遠不會授權類似的事情」。
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文章授權轉載自《香港01》
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