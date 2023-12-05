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最愛聽「流水聲」？日本妹羞曬年度⁠回⁠顧歌單 網笑：隔壁廁所的人怎麼想

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女網友分享自己的「年⁠度⁠總⁠回⁠顧」歌單，不過Spotify給她的答案卻令人意外，一首全是「流水聲」的音樂出現在榜單上，讓原PO害羞表示「真的很尷尬」。示意圖／Ingimage
一位日本女網友分享自己的「年⁠度⁠總⁠回⁠顧」歌單，不過Spotify給她的答案卻令人意外，一首全是「流水聲」的音樂出現在榜單上，讓原PO害羞表示「真的很尷尬」。示意圖／Ingimage

現代人的生活中不能少了音樂，而音樂串流平台Spotify在12月1日也釋出了「年⁠度⁠總⁠回⁠顧」，讓用戶能回顧自己今年（2023）一整年聽歌的喜好和習慣。一位日本女網友便分享自己的「年⁠度⁠總⁠回⁠顧」歌單，不過Spotify給她的答案卻令人意外，一首全是「流水聲」的音樂出現在榜單上，讓原PO害羞表示「真的很尷尬」。該推文在X平台上掀起熱議，見到原因後，網友也紛紛笑稱「雖然很抱歉但太好笑了」、「不知道隔壁廁所的人會怎麼想」。

一位日本網友在X平台上分享自己的「年⁠度⁠總⁠回⁠顧」歌單，只見原PO發出的影片顯示，她在2023年一共聽了1862首歌曲，但其中有一首全是「流水聲」的音樂，出現在常聽榜單上。原來在日本，為了掩蓋如廁的聲音，大部分的女性廁所會設置一個名為「音姬」的按鈕，一按便會在廁間播放流水聲，以免小便的聲音被其他人聽到。不過並不是每一間女廁都有這項特殊服務，原PO害羞的指出，自己會在沒有設置「音姬」的廁所播放流水聲，只是沒想到播放的次數過高，竟然擠進了熱門榜單，「真的讓我非常尷尬」。

推文曝光後掀起日本網友的議論，紛紛留言轉發，「在所有1862首歌曲中，流水聲是最令人驚嘆的」、「沒想到廁所裡的流水聲也會出現在1862首歌曲的前幾首」、「雖然很抱歉，但太好笑了」、「竟然想到這種方法」、「我的2023年排名第1的有用資訊，『Spotify有流水聲』」、「不知道隔壁廁所的人會怎麼想」、「如果是我可能也會這麼做」。

更有眼尖的網友笑指，Spotify頁面上出現「但我還沒聽夠（でもまだ聴き足りません）」的提示，讓這篇文章更顯得幽默，「睡前不該看的，笑到睡不著…哈哈哈，聽了多少遍了，太生動了」、「雖然不是因為想聽才聽的，『但我還沒聽夠』」、「『但我還沒聽夠』是關鍵吧」、「『但我還沒聽夠』太好笑了」、「本來以為是鼓聲，沒想到一開始就是水聲，超好笑」。

日本 廁所 榜單 音樂串流平台 Spotify 女廁

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