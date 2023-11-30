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哥哥長年「家裡蹲」…姊妹為他放棄遺產 反遭嫌：誰來幫我煮飯洗衣

聯合新聞網／ 綜合報導
一對姊妹考慮到哥哥沒有經濟能力願讓出遺產，沒想到哥哥卻依然不滿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對姊妹考慮到哥哥沒有經濟能力願讓出遺產，沒想到哥哥卻依然不滿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有的人儘管長了歲數，卻未必有相符合的心智年齡。即使年紀一大把了，也像個大小孩一樣，就連最基本的生活起居，都需要他人照料。更容易因為這樣，引起家中的爭執。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，有個姓高村的家庭，有著都是40多歲的長男和兩姊妹三位孩子。長男曾經在東京的知名汽車公司上班，但不到三年就離職返鄉，整天關在房裡當「家裡蹲」。親人們雖然曾想問是怎麼回事，但長男總是不願正面回答。

後來，兄妹們的父親去世，高齡75的母親則患有失智症。於是兩位姊妹商量，認為父親的遺產還留有不少，不如就用這筆錢讓母親到安養院。至於剩下的財產，因為姊妹們都生活無虞，於是考慮包括老家的房子，就全都讓哥哥繼承。

正當她們向哥哥報告這件事情時，沒想到哥哥卻感到非常不滿，質問母親和兩姊妹以後離開老家了，那誰要幫他洗衣服、做飯？這些問題讓姊妹們感到非常詫異，想說都打算把遺產給他了，且當初在外工作，應該是有自己打理生活的能力，卻連這點小事都不願意做，實在令人搖頭。

雙方因此針對這個問題大吵一架。然而，畢竟都抱持著不繼承遺產也沒差的覺悟，姊妹後來決定不管這位廢柴哥哥，照原訂計畫送母親到安養院，並且和老家斷絕往來。反正房子、財產都是留給他，任憑他再怎麼不滿，兩姊妹也沒有覺得任何對不起的地方。

日本 遺產 安養院

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