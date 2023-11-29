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男子頭痛5個月找不到原因 檢查發現「筷子卡腦袋」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子頭痛到醫院檢查，竟發現有雙筷子從鼻子插進腦袋裡。圖擷自紐約郵報
男子頭痛到醫院檢查，竟發現有雙筷子從鼻子插進腦袋裡。圖擷自紐約郵報

越南一名男子因為嚴重頭痛到醫院就醫，就醫時已經頭痛長達5個月，醫生用電腦斷層掃瞄一看嚇了一跳，因為男子的腦袋中插了「一雙筷子」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的35歲男子是在11月25日到洞海市一家醫院就醫，他表示自己頭部會流出體液，而且已經頭痛長達5個月了。

醫生替他安排電腦斷層掃描，初步認為男子的頭痛是「壓力性氣腦」（tension pneumocephalus），也就是顱內出現游離氣體，常見的原因是顱骨骨折帶入空氣造成的。男子的腦壓過高，可能危及生命，醫生進一步檢查，竟發現男子的大腦裡插了一雙筷子。

據當地媒體報導，男子一開始也想不起來自己到底頭腦裡怎麼會有筷子，後來仔細回想才想到5個月前出門喝酒，不小心捲入一場衝突，因而發生鬥毆。他表示，自己已經不記得鬥毆的細節了，只記得當時有人用東西刺傷他的臉，但是後來到醫院檢查，醫院並沒有發現有任何問題。

這雙筷子是從鼻子插入大腦，幸好只需用鼻腔內視鏡就能取出筷子。男子術後恢復狀況良好，目前已經準備出院回家休養。

越南

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