40歲離婚人妻靠「爸爸活」賺錢養家 辛勞錢全為了女兒

日本近年來「爸爸活」興起，許多女性靠著和富裕的中高年男子約會賺錢，甚至還有人以此作為主要收入來源。有位帶著小孩的離婚媽媽，就是靠著爸爸活，得以成功養家活口。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名詩帆的40歲女性，雖然當初在28歲結了婚，並且生下一位女兒，不過婚姻並沒有從此幸福圓滿。最終她在四年前選擇離婚，為了能夠養活自己和女兒，於是開始做爸爸活賺錢。

雖然做爸爸活的，常常都是年紀比較輕的少女，但也是有一些30歲以上的女性投入。而且詩帆因為保養得宜，因此外貌並不輸給年輕女子。幾年奮鬥下來，她成功找到8位固定往來的恩客。這些恩客有幾位是已婚或高社經地位的人，和詩帆保持了好幾年的關係，甚至還有的人見過她的女兒。

靠著爸爸活，除了平常的報酬之外，逢年過節也常常收到紅包、禮物。像是想要什麼東西，只要告訴對方，通常都會在生日時獲贈。或者是需要添購什麼家電時，對方也都會買給詩帆。不過雖然如此，詩帆平時仍過著儉樸的生活，錢財大多花在女兒身上，希望自己的努力，能夠順利養育女兒長大成人。