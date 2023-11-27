65歲婦要拉皮卻「莫名被隆胸提臀」 慘付百萬醫療費痛哭：好丟臉

現代醫療進步，不少民眾會透過醫美保持亮麗的外型。綜合外媒報導，美國一名65歲婦女金柏莉（Kimberly McCormick）在墨西哥一間醫院進行拉皮手術，最終卻莫名被隆乳和提臀，還因此多了75,000美元（約台幣236萬元）債務，讓她崩潰痛哭。

報導指出，6年前金柏莉因貪圖便宜曾到墨西哥一家醫院，花費美金1萬3千元（約新台幣41萬元）進行減肥手術。近期她為了擺脫手臂、大腿與腹部鬆弛的皮膚，再度於10月前往墨西哥接受拉皮與提胸手術，不料自己竟被做了從沒要求的手術。

金柏莉表示，當她在醫院醒來後，感覺到自己的胸部異常劇痛，開始爆哭詢問醫生為何不經允許就擅自幫她做隆乳手術，對方卻回覆「因為妳說想要飽滿的C罩杯」，她則痛苦強調，自己永遠都不會這樣說。

之後金柏莉還崩潰發現，醫生並未幫她做拉皮手術，而是改做「提臀」手術，護士見到她時還大讚「妳看起來太性感了！」這讓金柏莉感到非常難堪，金柏莉直言「我已經65歲了，性感根本不是我的目標，我感到好丟臉」。

金柏莉的女兒米斯蒂·安（Misty Ann McCormick）則控訴，由於母親的手術時間過長，她想探望對方時，卻被醫院保全動粗，看見母親術後的模樣令米斯蒂·安十分驚訝。米斯蒂·安透露，醫院人員以「住院時間比預期長」為由，勒索兩人多支付2500美元（約新台幣7.8萬元）住院費，最後醫療費更高達7萬5千美元（約新台幣237萬元），還強硬表示「如果她們不付錢，就會被關」。

報導稱，金柏莉在墨西哥住的病房環境糟糕，使她出現嚴重感染的情況，一度擔心自己會死在墨西哥。之後，母女二人好不容易返美，向警察求助卻被嘲笑，目前金柏莉正在美國接受治療，希望未來能將體內植入物取出，並呼籲大眾不要貪圖便宜手術，以免得不償失。