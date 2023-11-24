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淫狼繼父喪妻後性侵13歲繼女兒致懷孕產子 還辯稱：她逼我 官判重刑

香港01／ 撰文：田中貴
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

馬來西亞1名男子在妻子因腦癌過世後，竟然向13歲繼女兒伸出狼爪，4度性侵對方，甚至誕下男嬰。淫狼繼父在庭上否認控罪，更辯稱是「被繼女兒強逼」所致，最終法官將他重判囚22年及鞭刑15下。

44歲孟加拉籍被告巴布胡申被控於2020年2月15日晚上10時，在拉務10哩的村內寓所，強姦當時年僅13歲的繼女兒，觸犯刑事法典376B條文，一經定罪，可被判囚10年以上、30年以下，以及鞭刑。

被告沒有委任辯護律師，通過翻譯員在庭上自辯，自稱是盡責父親，在案中沒有涉及強姦，反而「是繼女兒逼我（發生性行為）」，甚至指如果涉及性侵，「為什麼我（被告）帶她（繼女兒）去診所看病時，她沒有告知一切」，甚至沒有向其他親友求助，強調自己「從來沒有如指控般的越軌想法」。被告稱曾因車禍導致脊椎受傷，曾接受手術，但他一直向受害者和其兄弟姐妹提供最好的教育，要求法庭宣判無罪，讓他繼續照顧4名孩子。

性侵繼女的被告被判入獄22年和鞭刑15下。（網上圖片）
性侵繼女的被告被判入獄22年和鞭刑15下。（網上圖片）

控方表示，受害者誕下的男嬰經DNA檢測后，證實和被告屬於親子關係，並強調被告強姦13歲受害人多達4次，如果受害人沒有懷孕、校方沒有發現，被告肯定會繼續犯案，但被告在自辯時否認罪行，是浪費法庭寶貴時間。辯方又指受害人理應專注學習，不過不但學業受到影響，而且成為單親媽媽，其身心靈因案件而飽受一輩子創傷，所以要求法庭重刑。

法官斥責被告罪行等同禽獸，在受害人母親2018年因腦癌病逝後，身為繼父的被告應該照顧和保護受害者，但做出案中獸行，考慮到各個因素后，判處監禁22年，刑期從2020年2月22日的被捕日開始計算，同時接受鞭刑15下。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 繼父 性侵

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