一眼瞬間！女子夜店狂歡撞上「愛情」 全網萬人敲碗要結局

馬來西亞一名女子日前到希臘度假，跟朋友到夜店狂歡想留下美好回憶，沒想到竟然在夜店「轉角遇到愛」，讓看到影片的網友全都敲碗急著想知道後續發展。

據《地鐵報》（Metro）報導，一名叫做艾妮（Ainee Suhaidi）的女網友之前到倫敦拜訪朋友，臨時跟朋友決定到希臘度假。兩人到知名度假景點米克諾斯島旅行，並到當地的夜店玩，沒想到在那裡艾妮差點遇見了Mr.Right。

影片中艾妮跟朋友開心地跳舞，一名穿著黑襯衫的男子經過，剛好撞上艾妮，雖然兩人對到眼只有一瞬間，但這段10秒的影片卻讓TikTok上近萬名網友陷入瘋狂，光是點閱率就突破1700萬。艾妮自己也在影片中開玩笑配上字幕寫道：「孩子們，我就是這樣認識你爸的」，幾乎所有留言的網友都感覺兩人那一眼充滿了火花。

艾妮說她一直到回倫敦以後，看影片才發現那瞬間男生有看她，不過當下她並沒多想。後來她覺得男生真的太帥了，才想把影片po上TikTok，希望網友能幫她找到這個人。

她在影片中開玩笑說：「抱歉沒辦法拍第三集，如果我未來老公在看的話，我還單身！」網路的力量超級強大，影片中的男主角吉奧（Gio）竟然真的出現，而且拍影片回應艾妮表示：「我在這裡！」

艾妮主動聯絡了吉奧，兩人聊了好一陣子，不過後來兩人都覺得來自TikTok觀眾的壓力太大，加上吉奧始終都很忙，所以這段關係沒有開始就結束了。

不過艾妮非常開心，因為在這個過程當中，她收到很多單身女網友的支持和鼓勵，讓她知道自己不是孤單的，也更決定不要屈就於次好的。