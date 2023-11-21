導遊帶隊爬山竟離奇被雷擊中死亡 驚恐瞬間全被遊客錄下

巴西一名導遊日前帶隊外出爬山時，突然遭到雷擊當場死亡。現場跟著爬山的遊客本來要錄影記錄爬山過程，卻反而記錄下導遊死亡的瞬間，嚇壞現場眾人。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的導遊德蘇薩（Leilson de Souza）在11月19日時帶隊到里約熱內盧盧蒂茹卡國家公園（Tijuca National Park）爬山。當時26歲的遊客阿勞霍（Karlla Araújo）跟在後方，原本開心拿出手機自拍，想記錄下登山過程，沒想到這時卻傳出意外。

阿勞霍接受當地媒體採訪時表示，當天要出發前，德蘇薩就有告訴眾人當天可能會下雨。德蘇薩已經有10年的帶隊經驗，因此告訴遊客，按他判斷應該還要一個小時後才會變天，這段時間有機會登頂，詢問大家是否想要繼續。當時眾人都認為時間還夠，因此同意繼續往前挑戰登頂，想不到在途中德蘇薩就被雷擊中，而且當場身亡。

影片中可以看見阿勞霍先拍攝德蘇薩往前走的畫面，接著又把鏡頭轉向自己，開心的揮手示意，下一秒背景出現打雷聲，讓阿勞霍嚇得驚聲尖叫。德蘇薩被雷擊中，即使有空中救護趕往現場救援，他依然不治死亡。阿勞霍說他們全部都害怕又絕望，很想下山，但又怕還會再打雷擊中其他人。

據美國疾病管制與預防中心資料顯示，美國每年至少有4000萬次雷擊打中地面，人被雷擊中的機率每年不到百萬分之一，但有九成的人都能倖存。