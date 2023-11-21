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天生有2個子宮、2個陰道 她嘆：月經來時超花錢

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒一直到20歲才發現自己有兩個子宮、兩個子宮頸和兩個陰道。圖擷自鏡報
米勒一直到20歲才發現自己有兩個子宮、兩個子宮頸和兩個陰道。圖擷自鏡報

澳洲一名女子出生時就有兩個子宮，而且後來還在20歲時發現自己就連陰道也有兩個，令她自己超級驚訝。

據《鏡報》（Mirror）報導，31歲的米勒（Evelyn Miller）天生有兩個子宮、兩個子宮頸、兩個陰道和一個卵巢。她表示自己從小就覺得哪裡「怪怪的」，但始終說不上來哪裡不對勁，一直到20歲時才知道自己有兩個生殖系統。

米勒說，她剛開始月經來時一直覺得很奇怪，因為她每次用棉條都沒有用，發生性行為時的感受也很奇怪。她表示，之前的對象會不小心撞到兩個陰道之間的陰道壁，但兩人都不知道到底問題出在哪裡。

米勒的疑惑一直到20歲那年才找到答案，因為那年她懷孕了，在檢查的過程當中才發現米勒有兩個子宮、兩個子宮頸、兩個陰道和一個卵巢。米勒說有兩個陰道讓她的花費比別人都多，因為她每個月要用的棉條都是比別人多一倍，而且她兩次月經的時間稍微錯開，所以她每次用棉條的時間也要錯開，才不會棉條同時在體內膨脹不舒服。

雖然身體構造不同，但米勒依然順利結婚、懷孕，最後也成功生下兩個孩子，現在是名快樂的雙寶媽。

子宮

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