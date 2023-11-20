影／在夜店「瞻仰遺容」還搭配跳舞 家人：死者生前愛跑趴

薩爾瓦多一名男子近期過世，家人為了紀念他，按著他生前的喜好邀請親友到「夜店」瞻仰遺容，特殊的追思方式也讓這家人上了當地新聞頭條。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，過世的男子伯納爾（Darwin Bernal）生前喜歡參加派對，也很喜歡跳舞。在他過世之前，他曾經跟家人提過，希望自己的喪禮能夠辦在夜店，家人為了尊重男子的遺願，真的把伯納爾的遺體和棺材帶進了夜店。

據當地媒體報導，伯納爾的女兒凱特琳（Katerin Mercedes Bernal）表示，家人之所以這麼做，是因為爸爸喜歡參加派對，也很喜歡跳舞，而且他在生前曾說過自己想在夜店辦喪禮，所以家人就決定完成他的遺願。

這場特殊的「派對」於11月5日在拉烏尼翁市一間夜店舉行，家人把裝著伯納爾的棺材放在舞池中央，來到現場哀悼的親友則在他的棺材旁邊隨著拉丁音樂舞動。不少網友看了都表示，這樣的紀念方式很特別，有網友就說：「真美的一家人，他們實現了男子最後的願望」。

不過這不是近期第一場特殊的喪禮，11月14日，美國紐澤西州一名設計師過世，模特兒卡林頓（Erica L. Carrington）在進入會場瞻仰遺容時，刻意以走台步的方式走到他的棺木前，用她獨特的方式來紀念這位設計師。