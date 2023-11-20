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影／最強廣告！冰霸杯經歷火燒車「冰塊還沒融化」 女po影片賺來新車

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友的冰霸杯經過火災摧殘，裡面的冰塊和飲料竟完好如初。圖擷自TikTok
女網友的冰霸杯經過火災摧殘，裡面的冰塊和飲料竟完好如初。圖擷自TikTok

國外一名女網友使用知名品牌的冰霸杯裝飲料和冰塊，忘記帶走杯子遺留在車上，沒想到車子卻失火全都燒光。不過令人驚訝的是，雖然所有的東西都燒成殘骸，女網友的冰霸杯卻還好好的在杯架上，女子拿起來晃一晃，發現裡面的冰塊竟還沒融化。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期這段影片在TikTok上瘋傳，一名用戶danimarielettering拍攝自己車子被燒毀的影片，在標題開玩笑地說：「失火以後口渴嗎？史丹利（Stanley，冰霸杯品牌）說：『沒問題，我罩你』」

原來影片拍攝的前一天，女子的車子因不明原因起火，從影片中看得出來車子被燒得焦黑，到處都是燒焦的殘骸與碎屑，女子橘色的史丹利冰霸杯還放在杯架上。女子在影片中說：「大家都很擔心這個杯子怎麼樣了」，女子拿起杯子搖一搖，竟傳來冰塊和液體及杯子碰撞的聲音，她接著說：「昨天都被火燒過了，裡面竟然還有冰塊」。

@danimarielettering

Thirsty after you catch on fire? @Stanley 1913 is like no problem i gotchu #fyp #carfire #accident #stanleycup

♬ original sound - Danielle

這部影片已超過8千萬次點閱率，不少網友都留言說這簡直是史丹利最好的廣告，有網友說：「史丹利必須送她幾個冰霸杯」，還有人開玩笑說：「史丹利應該要送車吧？」沒想到史丹利廠商真的聽見了。

史丹利總裁賴利（Terence Reilly）在看完影片後，親自拍TikTok影片回應表示，他很慶幸網友平安沒事，這部影片真的證明史丹利的冰霸杯品質很好。他看了其他網友的留言，發現網友都留言要他們送冰霸杯，所以他承諾會送幾個冰霸杯給該名網友。

不過更令人驚訝的是，總裁表示會送女網友一台新車，「我們以前從沒做過這種事，以後應該也不會做了」。總裁回應的影片也在短短3天內吸引逾3千萬點閱，不過目前仍不曉得女網友是否已與史丹利官方聯繫。

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