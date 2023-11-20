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暈爛外遇對象和丈夫離婚 卻遭冷回「妳不是人妻了」秒被分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一位30多歲的日本太太決定離婚去追外遇對象，卻慘遭對方拒絕。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位30多歲的日本太太決定離婚去追外遇對象，卻慘遭對方拒絕。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些發生外遇的人，或許會考慮和現在的配偶離婚，和外遇對象建立起新的關係。然而，出軌感情和正式的婚姻之間，還是有一段差距在，因此往往並非能夠順利如願。近來日本媒體，就有像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名絢子的30多歲女性，和原本的丈夫已經結婚了五年。不過某次聚餐時，他意外認識了一位化名高橋的單身男子。絢子很快就被高橋的氣質所吸引，進而發展出外遇關係。

絢子在出軌一陣子後，覺得比起丈夫，高橋更願意聽他說話，於是好感也漸漸加深。三個月後，絢子打算要與丈夫離婚，雙方經過多次的商討之後，丈夫最終承認雙方的夫妻關係，已經是貌合神離的狀態了，因此同意離婚。

正當絢子覺得計畫一切順利，向高橋轉述這件事情，並打算就此與他商量結婚時，不料高橋卻露出陰暗的神情。接著高橋告訴絢子，說要和她分手。高橋向絢子道歉，說當初因為她是人妻的關係，所以才會看上她。如今絢子既然已經離婚，那高橋也對她失去了興趣。

從此之後，絢子試圖聯絡高橋，或者傳LINE訊息，高橋都沒有任何回應。經過一個月後，絢子才總算徹底放棄。雖然考慮過要跟前夫復合，但對方似乎也找到了新歡。只能怪自己當初外遇沖昏頭，做出了不可挽回的魯莽決定。

日本 外遇

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