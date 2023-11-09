甜蜜約會男友竟吃別人桌上剩菜 被問還辯稱「不想浪費食物」

英國一名女子在論壇上發文表示，自己跟男友已經交往幾個月，沒想到最近出去約會時男友竟直接拿起隔壁桌剩下的廚餘吃掉，讓女子超級傻眼，發文詢問網友自己是不是應該就此跟男友「切了」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女網友在英國知名論壇Mumsnet發文，提到自己已經跟男友交往幾個月了，前陣子兩人一起出去用餐，桌上還沒整理，留下前一組客人吃剩的吐司和香腸。兩人準備點餐時，女子問男友要吃什麼，沒想到男友竟直接回答說：「我吃桌上這些剩菜就好」。女子一開始以為男友在開玩笑，沒想到男友真的拿起吐司夾了香腸就準備吃掉。

女子趕緊制止男友，表示她可以請客，男友不需要吃桌上的剩菜，但男友說他只是沒辦法看到食物被浪費。最後女子只點了自己的午餐，男友則真的吃完前一組客人剩下的廚餘，讓女子超級傻眼。

她表示，自己看到這過程真的覺得很不舒服，也瞬間覺得男友失去魅力。女子詢問男友，難道不覺得吃別人口水不衛生嗎，男友還聳聳肩表示自己一點也不在乎。

女網友在文中詢問，覺得不舒服真的是自己太誇張嗎？其他人會不會也因為這樣瞬間「熄火」，對對方失去興趣？不少網友回覆說男友的行為真的太噁心，換作是她們也一定會想分手。不過也有網友好奇，男友是不是出身貧窮還是最近手頭緊，覺得有點同情男子的遭遇。