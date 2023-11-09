快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

甜蜜約會男友竟吃別人桌上剩菜 被問還辯稱「不想浪費食物」

聯合新聞網／ 綜合報導
男友竟吃別人桌上的剩菜，讓女網友十分傻眼。示意圖／ingimage
男友竟吃別人桌上的剩菜，讓女網友十分傻眼。示意圖／ingimage

英國一名女子在論壇上發文表示，自己跟男友已經交往幾個月，沒想到最近出去約會時男友竟直接拿起隔壁桌剩下的廚餘吃掉，讓女子超級傻眼，發文詢問網友自己是不是應該就此跟男友「切了」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女網友在英國知名論壇Mumsnet發文，提到自己已經跟男友交往幾個月了，前陣子兩人一起出去用餐，桌上還沒整理，留下前一組客人吃剩的吐司和香腸。兩人準備點餐時，女子問男友要吃什麼，沒想到男友竟直接回答說：「我吃桌上這些剩菜就好」。女子一開始以為男友在開玩笑，沒想到男友真的拿起吐司夾了香腸就準備吃掉。

女子趕緊制止男友，表示她可以請客，男友不需要吃桌上的剩菜，但男友說他只是沒辦法看到食物被浪費。最後女子只點了自己的午餐，男友則真的吃完前一組客人剩下的廚餘，讓女子超級傻眼。

她表示，自己看到這過程真的覺得很不舒服，也瞬間覺得男友失去魅力。女子詢問男友，難道不覺得吃別人口水不衛生嗎，男友還聳聳肩表示自己一點也不在乎。

女網友在文中詢問，覺得不舒服真的是自己太誇張嗎？其他人會不會也因為這樣瞬間「熄火」，對對方失去興趣？不少網友回覆說男友的行為真的太噁心，換作是她們也一定會想分手。不過也有網友好奇，男友是不是出身貧窮還是最近手頭緊，覺得有點同情男子的遭遇。

情侶 剩食 廚餘

延伸閱讀

被蜘蛛咬臉傷口發黑沒處理 巴西男歌手一週後死亡

影／愛到卡慘死！女將男友名字刺額頭 網友酸：絕對後悔

這些行為超失禮！ 旅行專家教你搭紅眼班機不尷尬

愛爾蘭狼父監禁性侵女兒害懷孕 還指導兒子們加入亂倫行列

相關新聞

乘客喊好冷！飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

英國獨立報報導，一架英國航空公司「泰坦航空」（Titan Airways）空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場...

胖子只能搭電梯？南韓首爾地鐵1標示引爭議 他嘆：太刻薄

不少常到南韓旅遊的遊客都知道，南韓地鐵的樓梯比電梯多，很考驗觀光客們的腳力。不過近日有遊客在TikTok上發布一段影片，只見南韓首爾上鳳站的地板上貼有兩種身材的標誌，其中較胖的貼紙指向手扶梯，讓原PO忍不住直言「真是太刻薄了」。

甜蜜約會男友竟吃別人桌上剩菜 被問還辯稱「不想浪費食物」

英國一名女子在論壇上發文表示，自己跟男友已經交往幾個月，沒想到最近出去約會時男友竟直接拿起隔壁桌剩下的廚餘吃掉，讓女子超級傻眼，發文詢問網友自己是不是應該就此跟男友「切了」。

「日式炸雞加不加檸檬」學問大！日律師警告：做錯嚴重恐觸法

日劇「四重奏」中，曾經有一段情節，在講述「炸雞該不該加檸檬」這件事。雖然日式炸雞經常付檸檬，也有許多人喜歡這樣吃，但確實還是有不喜歡炸雞加檸檬的人存在，因此如何兼顧所有人的需求，就成了一個難題。近來更有律師表示，關於炸雞加檸檬這件事，最嚴重恐會牽涉到法律問題。

影／「豪華歐風城堡」竟是日本的大學校舍 他見實物超震驚：還以為CG

說到城堡，都會想到中世紀歐洲，或者像是迪士尼裡頭一樣，充滿浪漫的童話風格。然而就在日本，最近出現了一棟城堡造型的建築物，但它並不是在東京迪士尼樂園，甚至也不是在任何一個遊樂園園區內，而是一間大學的校舍。

這年頭什麼都要省！宜得利聖誕樹「剖半」裝飾開賣 氣氛不減更好擺

年底聖誕節慶即將到來，每當慶祝聖誕節時，少不了要有聖誕樹的裝飾。但如果真的要買一顆聖誕樹擺著，不只價格昂貴，該怎麼清出能夠擺放的空間，也是另一個問題。近來日本知名家具廠商宜得利，就設計出一款特別的聖誕樹，一次解決這兩者的煩惱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。