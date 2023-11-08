魔鏡？新娘「雙鏡倒影不同」嚇吐 專家揭驚人謎底：機率百萬分之一

驗DNA隨時會揭穿父母「不能說的秘密」！東歐1名女生和一眾「親生姊妹」一時好奇進行DNA檢測，沒料到結果顯示她與其他姊妹是同母異父，當中只有她與大家不一樣，其中1名姊妹顯得激動，無視勸告去質問父母發生何事？沒有血緣的父親傷心地向女生說出暖心的1句話：「妳永遠是我的女兒！」母親則試圖解釋，她猜測母親當年出軌，不知如何是好。網友紛紛留言指「應該問清楚誰是親生父親」、「即使並非親生，但你已經有一位爸爸」、「血緣不代表一切」。

2023-11-08 10:18