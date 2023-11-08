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魔鏡？新娘「雙鏡倒影不同」嚇吐 專家揭驚人謎底：機率百萬分之一
日前一名英國新娘試穿婚紗時，意外拍到一張詭異的照片，畫面中兩面鏡子所呈現的倒影，與她實際上擺拍的動作有所不同，讓她嚇到在街邊乾嘔。
根據外媒「鏡報」報導，新娘科茨（Tessa Coates）在Instagram貼出一張照片，只見她左手自然垂放，右手微彎緊靠腰間，但前方的兩面鏡子卻產生不同倒影，左邊鏡子呈現雙手垂放，右邊鏡子則是雙手緊握於腰前，詭異的靈異照片令她毛骨悚然。科茨強調，該照片沒有經過修圖，也未開啟全景或原況拍攝等等功能，「完全真實呈現」。
蘋果專賣店員工羅傑看了照片也嚇壞，坦承從未見過這種情況。他解釋，手機拍攝的邏輯比起相機更像是「電腦」，會從左至右以類似連拍的方式自動合成兩張照片，科茨應是在手機移到她身後的那一刻剛好舉起了手臂，從而導致奇怪的影像產生，「這只有百萬分之一的機率會發生，而且不太可能出現在其它iPhone用戶身上」。
謎底揭曉後，網友也都驚呼連連，「還以為《黑鏡》真實上演」、「根本是魔鏡」、「拍一張神秘的照片是妳宣布訂婚的方式？」、「既可怕又搞笑」。另外，也有一名眼尖的鄉民發現，儘管只有一點點，但仍可看見科茨背後有一條極不明顯的「縫合線」。
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