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一家姊妹好奇驗DNA...只有她「生父另有其人」老爸一句話超暖心

香港01／ 撰文：田中貴
圖為父女情深示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為父女情深示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

DNA隨時會揭穿父母「不能說的秘密」！東歐1名女生和一眾「親生姊妹」一時好奇進行DNA檢測，沒料到結果顯示她與其他姊妹是同母異父，當中只有她與大家不一樣，其中1名姊妹顯得激動，無視勸告去質問父母發生何事？沒有血緣的父親傷心地向女生說出暖心的1句話：「妳永遠是我的女兒！」母親則試圖解釋，她猜測母親當年出軌，不知如何是好。

原po在「Reddit討論區」表示，一家人是東歐人，她最近收到1份禮物，可以檢查DNA，所以和一群「親生姊妹」因為一時好奇接受檢測。原po本身對結果沒有抱有太大寄望，但只有她的結果與其他姊妹不一樣，她跟大家只有一半血統相同。

起初，她們以為檢測結果有問題，打算置之不理，但其中1名姊妹表現激動，除了挖苦原po之外，甚至想質問父母。雖然原po極力阻止，以免父母發生爭執，但對方仍然我行我素，父親聽到事件來龍去脈後顯得傷心，叫她別再犯傻。母親則表現生氣，沒有理會她。

那名姊妹繼續詢問其他親戚內情，最終讓父親忍無可忍，向原po表示「你永遠是我的女兒」，間接承認她們是同母異父關係。

原po憶述成長環境一般，但隨著年紀漸長，愈來愈敬愛父母，沒想到父母平時連小事都無法隱藏，但可以多年來隱藏這個「不能說的秘密」。母親其後更嘗試單獨向她解釋，但原po估計姊妹已經知道其親生父身分，自己則蒙在鼓裡，不知應否查證親生父身分。

多名網友留言指「應該問清楚誰是親生父親」、「即使並非親生，但你已經有一位爸爸」、「血緣不代表一切」，更有人笑問「是誰這麼壞送DNA檢測作為禮物？」

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 父母

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