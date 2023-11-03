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印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

聯合新聞網／ 綜合報導
現今可能是保存最完整的印加被獻祭女孩胡安妮塔，科學家上周揭曉她被重建的面貌，包括臉部颧骨高聳、雙脣微張、皮膚黝黑，甚至略帶憂鬱的表情，全都細膩地重現在世人眼前。法新社
現今可能是保存最完整的印加被獻祭女孩胡安妮塔，科學家上周揭曉她被重建的面貌，包括臉部颧骨高聳、雙脣微張、皮膚黝黑，甚至略帶憂鬱的表情，全都細膩地重現在世人眼前。法新社

500年前被獻祭的少女容貌，在被發現28年後終於重現！印加知名被獻祭少女祭品胡安妮塔（Juanita），近日重登國際新聞版面。胡安妮塔當時被發現時的受損臉龐，經過跨國科學家們的合作，終於重見天日，當揭開的那一刻，也讓當時發現她的考古學家激動不已。

路透報導，現今已79歲的美國考古學家約翰·萊因哈德（Johan Reinhard）為發現胡安妮塔的考古團隊成員之一。他激動表示：「這太真實了，她甚至帶著憂鬱的神情」，表示自己數十年來總想像著胡安妮塔本來的模樣，沒想到在28年後真的可以得見，感到激動不已。

集結波蘭、秘魯及瑞典專門從事臉部重建的考古學者群，合作重建胡安妮塔的原貌，在上週於秘魯揭曉他們完成的結果。科學家利用科技還原胡安妮塔的半身像，從重現的模型來看，胡安妮塔臉部颧骨高聳、雙脣微張、皮膚黝黑，甚至是略帶憂鬱的表情，全都細膩地重現在世人眼前。

參與重建的瑞典考古學家兼雕塑家奧斯卡．尼爾森（Oscar Nilsson）表示，他們掃描胡安妮塔轉成數據後，再利用黏土和矽膠重建半身像，整個製作過程大約進行了半年。

胡安妮塔如今保存在安第斯保護區博物館（Andean Sanctuaries Museum）內。法新社
胡安妮塔如今保存在安第斯保護區博物館（Andean Sanctuaries Museum）內。法新社

1995年，考古團隊於秘魯南部安第斯山脈的安帕托山頂上，發現了一尊可能是人類史上保存最完好的「冰凍女孩」，由於高山上嚴寒的冰雪，讓女孩除了臉部飽受風化而明顯受損之外，身體的其他部份則幾乎完好無缺。女孩以半坐姿告別人世，一隻手還抓著另一隻手的手臂。

該名女孩隨後被考古學家送往科學研究，以發現者考古學家之名，被命名為胡安妮塔（Juanita），距今已有500年歷史。科學家強調，胡安妮塔並非是木乃伊，而是一個被完好冰凍起來的12歲印加女孩，她在1450年代時被當成祭品，獻祭給眾神。科學家表示，像胡安妮塔這樣的兒童獻祭品並非唯獨她一個，但胡安妮塔卻是至今保存得最完好的一具屍身。

以當時的印加文化來說，若孩子被選為獻給神的祭品，父母將獲得至高的榮耀，而準備被獻祭的孩子，會隨身攜帶古柯葉和食品，跟隨祭司一起走到山頂，被選為祭品的孩子則會穿上最好的衣服，然後在獻祭時迎接死亡的來臨。

科學家稱胡安妮塔在頭部有一個長達5公分的碎裂處，可能是死前頭部受到重擊致死，從胡安妮塔用手抓著另一隻手手臂的姿勢顯示，可能在死前懷有強大的恐懼感，導致身體本能性地想要保護自己。

胡安妮塔如今保存在安第斯保護區博物館（Andean Sanctuaries Museum）內，美國前國務卿希拉蕊·柯林頓還在發現她的隔年(1996年)，參訪秘魯時順道參觀胡安妮塔的屍身。而被重建的半身像，則在阿雷基帕的聖瑪麗亞天主教大學展出。

考古 秘魯 木乃伊

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