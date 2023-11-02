日本高校「正妹選拔」 他一雙頂級美腿讓人暈船！校方說話了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram
一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram

校園選美日本人而言可說司空見慣，從高中到大學都有各校、各地甚至全國性的選美比賽。位於東京都的筑波大學附屬駒場中學校及高等學校（簡稱筑駒），將從明（3）日起舉辦為期3天的文化祭，歷年舉辦的「筑駒小姐」選美更是眾人焦點，其中人氣最旺的「佳麗」橘彩葉擁有一雙傲人長腿，網友驚嘆「太可愛了吧，腿是不是太細了」。

2023年筑駒小姐選美將在星期天（5日）登場，官方早早就在Instagram、X平台等社群宣傳選美比賽，除了每晚7點（日本時間）定期更新宣傳照片外，社群平台上也有參賽者的照片和互動影片。

一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」X
一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」X

今年筑駒小姐一共有6人參賽，從編號1到6號分別為東山葵、津田文香、木村結菜、宮川詩織、渡邊玲、橘彩葉，6名「候選佳麗」風格各異，不過目前以橘彩葉的人氣最旺，從校方公布的照片可見他有一雙纖細筆直的長腿，X平台上和同學互動的影片更是清新可愛，讓日本網友驚呼「為了選美減肥嗎？還是一直都這麼瘦」、「太可愛了吧，等等腿是不是太細了」、「無法將橘彩葉從腦海中抹去」。

不過，筑駒其實是一所男子學校，為了避免遭外界誤會，校方在每一篇貼文、影片底下都會附註「筑駒是男校」。此外，筑駒不僅是日本頂尖筑波大學的附屬學校，除了入學門檻不低，每年更有不少畢業生考進東京大學，可說是日本知名的男子高校

一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram
一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram

一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram
一年一度的「筑駒小姐」選美，目前由編號6號的橘彩葉人氣最旺。圖／取自「筑駒小姐2023」Instagram

一年一度的「筑駒小姐」選美將在11月5日登場，由左至右分別為橘彩葉、津田文香、東山葵、宮川詩織、渡邊玲、木村結菜。圖／取自X
一年一度的「筑駒小姐」選美將在11月5日登場，由左至右分別為橘彩葉、津田文香、東山葵、宮川詩織、渡邊玲、木村結菜。圖／取自X

日本 選美 高校 正妹

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