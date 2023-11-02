比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

為了方便民眾外帶，除了使用杯蓋，多數飲料店也會選擇用塑膠封膜封住杯口，台灣人對此技術早已習以為常。不過日前卻有日本主婦分享，到漢堡王用餐發現飲料杯改用封口機封膜，就算路途顛簸也不會灑出來，對封膜技術大吃一驚，直呼「太天才了」。該篇貼文一出，便在網上掀起大量討論。

一名日本網友在社群平台X發文，她指出，因為習慣騎腳踏車外帶食物回家，只要路面稍有不平，放在籃子裡的飲料一定會漏出來，有時為了避免這種情況，甚至會刻意不點有飲品的餐點。

不過近期去漢堡王用餐時，原PO卻發現飲料杯不再使用一般杯蓋，而是採用了封口機封膜的技術，即使杯子傾斜，飲料也不會溢出，讓她驚嘆「真希望所有速食店都能跟進」。

該篇貼文引發日本網友熱烈迴響，紛紛表示，「我在台灣看過，甚至考慮為我家裝一台封口機」、「這似乎是台灣的主流，不知道在日本是否也會流行」、「什麼時候引入的？去年夏天還沒有」、「發明的人是天才」、「有人說放包包裡有裂開的風險，但灑出的機率肯定比普通蓋子低」、「店員要確認內容物也很方便」、「有人擔心裝碳酸飲料會爆炸，但據說封膜表層有小排氣孔」、「把吸管插進去的感覺很好」、「外送員很高興」。

底下也有不少台灣人留言，「這就是台灣的日常生活」、「歡迎來台灣，妳可以看到更多」、「這在台灣已經很常見，使用了幾十年」、「台灣從以前就有，只是一直沒有在國外流行」、「台灣大部分的店都是這樣！」