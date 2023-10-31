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台灣=東京=名古屋？日本料理英文這樣翻 竟讓台日3地人全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
社群媒體近日流傳著一張圖片，只見一張菜單寫著「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，但下方卻用英語寫下「Tokyo Mazesoba（東京乾拌麵）」。圖／翻攝自X @KotoLaboRyo
社群媒體近日流傳著一張圖片，只見一張菜單寫著「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，但下方卻用英語寫下「Tokyo Mazesoba（東京乾拌麵）」。圖／翻攝自X @KotoLaboRyo

台灣=東京=名古屋社群平台「X」（舊推特）近日流傳著一張圖片，只見一張菜單寫著「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，但下方卻用英語寫下「Tokyo Mazesoba（東京乾拌麵）」，意外讓台灣、日本東京，及料理發源地——名古屋的網友們陷入疑惑。

「把台灣翻譯成Tokyo（東京）還不是最奇怪的」，消息傳回臉書，一名台灣網友對此發表看法，他認為最奇怪的部分，是這個麵的發源地既不是台灣也不是Tokyo（東京），而是在名古屋被發明的，台灣根本沒有「台湾まぜそば（台灣乾拌麵）」這樣的料理。

事實上，日本台灣交流協曾分享2道「日本限定」台灣料理，2種麵食其實都不是台灣料理，分別是台灣拉麵（台湾ラーメン）和台灣乾拌麵（台湾まぜそば）。台灣拉麵的原型是「台南擔仔麵」，源自於一位在名古屋的台灣人想復刻其美味，經過多次嘗試與調整，再加上獨特辣味配方，成為現在的熱門美食「台灣拉麵」。

由於台灣拉麵推出後頗受好評，吸引不少店家模仿。有店家嘗試在乾麵放上辣肉燥後，再加入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料，攪拌後辛嗆的口感大受食客歡迎，意外成為另一樣台灣沒有的料理「台灣乾拌麵」。

貼文下方也吸引來許多日本網友留言，「東京不是台灣」、「什麼都好，只要味道好就行」、「它在加拿大也被稱為Tokyo Mazesoba，最近在溫哥華變得非常流行。當外國人聽到蕎麥麵時，他們可能會想到日本」；另外作為「台灣乾拌麵」的發源地，不少名古屋網友更在意，「名古屋讀作『東京』嗎？」、「我是名古屋人，請改叫Nagoya Mazesoba」、「名古屋市民：...」。

日本 東京 名古屋 台灣人 社群

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