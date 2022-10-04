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日本限定！2道台灣沒有的台灣料理 起源竟與韓國人有關？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本常見的「台灣拉麵」，起源於名古屋。 圖／pixabay
日本常見的「台灣拉麵」，起源於名古屋。 圖／pixabay

台日交流頻繁，除了文化訊息、物產貨品交互流通，料理上也會互通有無，還會舉辦台灣祭、日本商品展等活動。近日「日本台灣交流協會」分享2道「台灣沒有的台灣料理」起源，不僅長知識，更勾起許多人腹中饞蟲，想立刻飛到日本品嘗。

日本台灣交流協會常在粉絲專頁分享台日相關最新訊息或小知識，吸引哈日網友討論分享，近日該粉專分享2道「日本限定」台灣料理，分別是台灣拉麵（台湾ラーメン）和台灣乾拌麵（台湾まぜそば），然而2種麵食其實都不是台灣料理。

以台灣拉麵來說，它脫胎於「台南擔仔麵」，但又在其中加入大量辣肉燥，成為「日本前所未有的獨特拉麵」。據日本台灣交流協會指出，台灣拉麵誕生於1970年代，是一位在日長大的台灣人想復刻回台時吃到的美味擔仔麵，經過多次嘗試與不斷調整，再加上獨特辣味配方，才成為現在的名古屋熱門美食「台灣拉麵」。

由於台灣拉麵推出後頗受好評，吸引不少店家模仿，卻一直做不出相同味道，不過就在多方試做途中，有店家嘗試在乾麵放上辣肉燥後，再加入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料，攪拌後辛嗆的口感大受食客歡迎，意外成為另一樣台灣沒有的料理「台灣乾拌麵」，有人還會拌入少許白飯食用，也別有風味。

發文吸引愛好者留言，紛紛稱讚「台灣拌麵好吃」、「我超愛台灣拉麵擔擔麵」、「台灣拉麵很辣，但意外不錯」，也有網友表示「秋葉原附近有一家超好吃的台湾まぜそば（台灣乾拌麵）」、「日本的『台灣咖哩』，台灣也沒有」、「台灣也有日本沒有的醬油拉麵」。

有網友補充說明，台灣拉麵創始店老闆曾在電視節目上說明改良原因「那時的日本買不到香菜，沒香菜的擔仔麵就沒有靈魂」，據媒體《走進日本》專訪創始店「味仙」老闆郭明優表示，當時復刻擔仔麵時，因日本無法取得所有材料，因此嘗試多次才研發出來，又因店面所在地「今池」附近有很多韓國人，他才突發其想放入辣椒，吸引韓國人捧場，意外成為台灣沒有的台灣拉麵。此外，他也表示不會將台灣拉麵註冊商標，因為一旦取得專利，「其他店就會無法繼續使用，而且如果這麼做的話，臺灣拉麵的名字也不會像今天這樣家喻戶曉」。

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